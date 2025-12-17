17 DECWEDNESDAY2025 6:35:52 PM
Nari

Winter Fashion: पश्मीना शॉल से ठंड में भी दिखें स्टाइलिश

  Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Dec, 2025 01:29 PM
Winter Fashion: पश्मीना शॉल से ठंड में भी दिखें स्टाइलिश

पश्मीना शॉल सर्दियों में स्टाइल और एलीगेंस दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण है। पश्मीना शॉल की सबसे बड़ी खासियत है कि यह बहुत हल्की होती है, लेकिन सर्दियों में बेहतरीन गर्माहट देती है। बारीक धागे इसकी गर्माहट को प्राकृतिक रूप से बनाए रखते हैं। इसे पहनने पर भारीपन महसूस नहीं होता। आज हम विंटर सीज़न में पश्मीना शॉल को स्टाइल करने के शानदार और आसान आइडियाज दिए गए हैं।

PunjabKesari
क्लासिक ओवर-द-शोल्डर ड्रेप

यह सबसे सिंपल और एलीगेंट तरीका है। शॉल को एक कंधे पर डालें और दूसरे पर हल्का-सा गिरने दें। शादी, पूजा या किसी फॉर्मल इवेंट के लिए परफेक्ट है।

PunjabKesari
 फ्रंट नॉट स्टाइल

शॉल को गर्दन के चारों ओर लपेटकर आगे की तरफ हल्की-सी knot (गांठ) लगाएं। यह लुक स्मार्ट, मॉडर्न और सर्दियों के लिए बहुत गर्म रखने वाला है।

PunjabKesari
बेल्टेड स्टाइल

 शॉल को कंधे पर ड्रेप करके वेस्ट पर बेल्ट लगा लें।  इंडो-वेस्टर्न और फ्यूजन आउटफिट के लिए ट्रेंडी और स्लिम-लुकिंग स्टाइल है।

PunjabKesari
स्टोल की तरह रैप करें

शॉल को लंबाई में फोल्ड करके स्टोल की तरह नेक के चारों ओर डालें।वर्कवेअर या कैज़ुअल आउटिंग के लिए बढ़िया विकल्प।

PunjabKesari
शॉल विद कोट लुक

 पश्मीना शॉल को कोट या जैकेट के ऊपर पहनने से लुक बेहद रॉयल और विंटरी लगता है।ट्रैवल और डेली आउटफिट दोनों में सूट करता है।

PunjabKesari
वन–साइड ड्रेप विद ब्रोच

एक साइड ड्रेप करें और ब्रोच या पिन लगाकर उसे secure कर लें। शादी और पार्टीज़ में बेहद शाही लुक देता है।

PunjabKesari
हेड-स्कार्फ स्टाइल

 बहुत ठंड में शॉल को सिर से लेकर कंधे तक रैप करें। यह स्टाइल कश्मीरी महिलाओं का क्लासिक तरीका है यह ठंड से भी बचाता है और  बेहद खूबसूरत भी लगता है।

PunjabKesari
 फुल रैप-अराउंड स्टाइल

पूरा शॉल शरीर के चारों ओर लपेटकर फ्रंट से बंद कर लें। यह तरीका अधिकतम गर्माहट देता है और बहुत ही कंफर्टेबल है।

PunjabKesari
 हल्का-सा ऑफ-शोल्डर ड्रेप

 पार्टी या डिनर के लिए ग्लैमरस लुक देना हो तो शॉल को सिर्फ एक कंधे पर हल्का-सा लटकाएं। यह लुक फोटो में बहुत खूबसूरत आता है।


 पश्मीना शॉल लेने से पहले ध्यान रखें

असली पश्मीना बेहद soft, lightweight और warm होती है। धागे से रगड़ने पर हल्की-सी चमक आती है, लेकिन synthetic की तरह बहुत ज्यादा नहीं। हैण्ड-वीव्ड और कश्मीरी पश्मीना की कीमत ज्यादा होती है—क्वालिटी हमेशा महसूस होती है।
 

