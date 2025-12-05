Flight हुई कैंसिल तो नवविवाहित जोड़े ने ऐसे मनाया Wedding Reception...

नारी डेस्क : तकनीक आज हमारी जिंदगी को जितना आसान बना रही है, उतना ही यह मुश्किल हालात में भी नए समाधान देने में पीछे नहीं रहती। ऐसा ही एक दिलचस्प मामला ओडिशा (Odisha) में देखने को मिला, जहां एक नवविवाहित जोड़े ने इंडिगो (IndiGo) की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद अपने वेडिंग रिसेप्शन (Wedding Reception) को अनोखे अंदाज़ में मनाया।
फ्लाइट कैंसिल, पर रिसेप्शन नहीं LIVE स्क्रीन पर हुआ जश्न
भुवनेश्वर–हुबली की इंडिगो फ्लाइट अचानक रद्द हो गई, जिसके चलते दूल्हा-दुल्हन अपने तय समय पर रिसेप्शन वेन्यू तक नहीं पहुंच सके। वहीं दूसरी ओर, दुल्हन के माता-पिता ने पहले ही सारे मेहमानों को आमंत्रित कर लिया था, इसलिए कार्यक्रम को टालना संभव नहीं था। ऐसे में इस टेक-सेवी कपल ने कमाल का जुगाड़ लगाया। उन्होंने रिसेप्शन का LIVE ऑनलाइन प्रसारण शुरू कर दिया! वे जहां थे, वहीं से उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए रिसेप्शन में शामिल होना शुरू किया। उधर रिसेप्शन हॉल में बड़ी स्क्रीन लगाई गई, जहां मेहमानों ने LIVE में दूल्हा-दुल्हन को देखा और आशीर्वाद दिया।
इंडियन जुगाड़ + टेक्नोलॉजी = यादगार रिसेप्शन
इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से पैदा हुई परेशानी इस कपल के लिए एक यादगार मौका बन गई। तकनीक और भारतीय जुगाड़ का ऐसा संगम शायद ही किसी ने सोचा होगा। मेहमानों के लिए भी यह एक अनूठा और मज़ेदार अनुभव बन गया।