दिल्ली से मुंबई जा रहा विमान लटका हवा में, अटक गई 335 पैसेंजर्स की सांसें

  • Updated: 22 Dec, 2025 12:48 PM
दिल्ली से मुंबई जा रहा विमान लटका हवा में, अटक गई 335 पैसेंजर्स की सांसें

नारी डेस्क: मुंबई जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 777 विमान सोमवार सुबह एक इंजन में खराबी के कारण राष्ट्रीय राजधानी लौट आया। सूत्रों ने बताया कि लगभग 335 लोगों को ले जा रहा विमान दिल्ली लौटने से पहले करीब एक घंटे तक हवा में रहा। विमान को आपात स्थिति में उतारा गया। एयरलाइन ने इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है।


एअर इंडिया ने एक बयान में कहा- ‘‘22 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई जाने वाली उड़ान एआई887 के चालक दल ने मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली लौटने का फैसला किया।'' नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक सूत्र ने बताया कि विमान ने उड़ान भरने के बाद ‘फ्लैप' के दौरान दाहिने इंजन में तेल का दबाव कम होने के कारण हवा में ही वापस लौटने का फैसला किया। ‘फ्लैप' पंखों की क्षमता बढ़ाने वाला हिस्सा होता है, जिससे विमान कम रफ्तार पर भी संतुलित और सुरक्षित रहता है। सूत्र के अनुसार, ‘इंजन ऑयल' का दबाव शून्य पर आ गया और मामले की जांच जारी है। 


सूत्र ने यह भी बताया कि पिछले रिकॉर्ड की समीक्षा से तेल की खपत में किसी प्रकार की असामान्यता का संकेत नहीं मिलता है। एयरलाइन के अनुसार, विमान की आवश्यक जांच की जा रही है और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। उड़ान पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइडरडार24 डॉट कॉम' पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उड़ान एआई887 का संचालन बोइंग 777-300 ईआर विमान द्वारा किया जा रहा था और यह सुबह लगभग साढ़े छह बजे उड़ान भरने के बाद लगभग एक घंटे तक हवा में रही। 
 

