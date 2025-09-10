12 SEPFRIDAY2025 1:03:59 PM
एक ही लड़की से शादी करने वाले हिमाचल के दो भाईयों के साथ हुई अनहोनी, बेहद तकलीफ में हैं दोनों

  • Updated: 10 Sep, 2025 05:40 PM
नारी डेस्क: आपको हिमाचल प्रदेश के वो दो सगे भाई तो याद होंगे ही जिन्होंने एक ही लड़की से शादी की थी। इन  दोनों भाइयों ने परिवार और समाज की रजामंदी से एक ही लड़की से एक साथ सात फेरे लिए थे। अब हाल ही में इन दोनों के भाइयाें के घर बड़ी अनहोनी हो गई है, जिसके बाद से चह बेहद तकलीफ में हैं, चलिए जानते हैं पूरा मामला।

हिमाचल प्रदेश के शिलाई गांव के रहने वाले प्रदीप नेगी और कपिल नेगी तब चर्चा में आए थे जब उन्हाेंने एक ही युवती सुनीता चौहान से शादी की थी । वह तीनों खुशी- खुशी अपनी जिंदगी गुजार ही रही थी कि तभी उनके घर में मातम पसर गया। दरअसल उन्होंने अपने पिता को खो दिया। इन भाइयों ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया है, बताया कि पिता के बीना जीवन कितना अधूरा लगता है। 

अपने पिता की फोटो शेयर करते हुए दोनों भाइयों ने लिखा- “पापा, आपके जाने के बाद ज़िंदगी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, आप मेरे लिए सिर्फ पिता नहीं थे, बल्कि मेरी ताकत, मेरा सहारा और मेरी दुनिया थे, आज भी जब मुश्किलें आती हैं तो आपकी यादों से हिम्मत जुटाता हूं आपके बिना घर सूना लगता है, और दिल अधूरा। आपने हमें सिखाया कि कैसे सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना है, कैसे हालात चाहे जैसे भी हों, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए।

पोस्ट में आगे लिखा-  मैं जानता हूं कि ऊपर से आप हमें देख रहे हो और हमारी हर खुशी-दुख में हमारे साथ खड़े हो। अंत में उन्होंने लिखा कि पापा, आप मेरी धड़कनों में हो, मेरी सांसों में हो और हमेशा रहोगे। Miss you Papa। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोग भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल ये भाई ‘हट्टी समुदाय’ से आते हैं। यहां  दो लडकों से एक लड़की की शादी को "उजला पक्ष" कहा जाता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है, जिसमें एक ही महिला दो या अधिक भाइयों की पत्नी बनती है।
 

