19 FEBTHURSDAY2026 1:50:51 AM
Nari

एक्टर अर्जुन कपूर को बेमतलब ट्रोल कर रहे लोग, इस सिंगर ने भड़कते हुए कहा- अगर उसे कुछ हो गया तो...

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Feb, 2026 05:21 PM
एक्टर अर्जुन कपूर को बेमतलब ट्रोल कर रहे लोग, इस सिंगर ने भड़कते हुए कहा- अगर उसे कुछ हो गया तो...

नारी डेस्क: गायिका चिन्मयी श्रीपदा ने अभिनेता अर्जुन कपूर का समर्थन किया और ऑनलाइन डराने-धमकाने के खिलाफ आवाज उठाई। अर्जुन कपूर ने अपनी दिवंगत मां मोना शौरी कपूर को याद करते हुए एक भावुक संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। इस मुद्दे पर व्यापक बहस छिड़ गयी है।

PunjabKesari
चिन्मयी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया और कपूर को विभिन्न मंचों पर लगातार निशाना बनाए जाने की आलोचना की। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा- "ये बेहद घटिया लोग हैं।" पोस्ट के मुताबिक, अर्जुन कपूर को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि उनके काम, असफलताओं और यहां तक ​​कि उनके अस्तित्व को लेकर भी 'हर एक पोस्ट' पर बार-बार निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा- "यह कोई भद्दा मजाक नहीं है। यह भावनात्मक अशिक्षा और दिखावटी क्रूरता है।" 

PunjabKesari
चिन्मयी ने कहा- "और जिस दिन सच में उसके (अर्जुन के) साथ कुछ हो जाएगा, देखना कितनी जल्दी तुम किसी औरत को दोष देने के लिए ढूंढोगे। कोई प्रेमिका, कोई सह-कलाकार, कोई पूर्व प्रेमिका, कोई तथाकथित लालची औरत। उन पुरुषों को छोड़कर कोई भी, जिन्होंने हर दिन इस नफरत को हवा दी।" उन्होंने कहा- "आप लोगों को महीनों तक सार्वजनिक रूप से धमका नहीं सकते और फिर जब बहुत देर हो जाए तो परवाह करने का नाटक नहीं कर सकते।" अभिनेता अर्जुन ने अपनी दिवंगत मां के जन्मदिन पर एक पोस्ट कर अपने जीवन के कठिन दौर के बारे में बात कही थी। 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it