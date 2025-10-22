दीपिका की रॉयल अदा पर भारी पड़ी कृति की बोल्डनेस, स्टाइल में मारी बाज़ी

नारी डेस्क: दिवाली पर बॉलीवुड ब्यूटीज ने अपने लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। जहां सुहाना खान और अनन्या पांडे ने देसी लहंगे पहनकर अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लिया, वहीं अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा का मॉडर्न ट्विस्ट वाला लुक इस बार फीका पड़ गया। तीनों की एक साथ आई तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर लोगों की नजरें थम गई हैं।

सुहाना खान का रॉयल लुक

शाहरुख खान की लाडली सुहाना ने इस बार डिजाइनर तोरानी का पीला लहंगा पहनकर सबको चौंका दिया। इस लहंगे की हर कली पर गोल्डन, सिल्वर और ग्रीन सेक्विन वर्क किया गया था। पिंक स्लीवलेस चोली पर स्वीटहार्ट नेकलाइन और कॉर्सेट डिजाइन ने लुक को और भी ग्लैमरस बना दिया। मैचिंग दुपट्टे को कंधे पर प्लीट्स में डालकर सुहाना ने पारंपरिक सुंदरता को बरकरार रखा। उनके मल्टीकलर स्टोन इयररिंग्स, बिंदी, मांगटीका, पर्ल ब्रेसलेट और खुले लहराते बालों ने इस देसी लुक को एकदम परफेक्ट बना दिया।

अनन्या पांडे का स्टाइलिश लहंगा अवतार

अनन्या ने अर्पिता मेहता का फिरोजी लहंगा सेट चुना। उनकी ब्रालेट स्टाइल चोली पर सुनहरी बेल और येलो-पिंक फ्लावर वर्क ने इसे जीवंत बना दिया। बनारसी लहंगे पर सिल्वर पैच बॉर्डर और शीशों वाला दुपट्टा पूरे लुक में शाही अंदाज जोड़ गया। उन्होंने रंग-बिरंगे स्टोन वाला नेकलेस, फ्लोरल डिजाइन इयररिंग्स और बिंदी पहनकर अपना देसी लुक पूरा किया। अनन्या का यह पारंपरिक लेकिन ट्रेंडी लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

नव्या नवेली नंदा का मॉडर्न ट्विस्ट

अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने इस बार रॉयल ब्लू ड्रैप स्कर्ट और कलरफुल चोली पहनी। उनकी चोली पर जिगजैग सेक्विन वर्क और हाईनेक डिजाइन था, जबकि स्कर्ट में प्लीट्स और दुपट्टे का कॉम्बो उन्हें मॉडर्न देसी लुक दे रहा था। हालांकि नव्या ने जूलरी मिनिमल रखी और सिर्फ इयररिंग्स पहने, लेकिन सुहाना और अनन्या के पारंपरिक लहंगा लुक के सामने उनका यह स्टाइल थोड़ा फीका लग गया।

कौन लगी सबसे खूबसूरत?

तीनों ने दिवाली पर अपने-अपने लुक्स से चार चांद लगा दिए, लेकिन फैशन प्रेमियों के मुताबिक, सुहाना खान और अनन्या पांडे ने इस बार नव्या को कड़ी टक्कर देते हुए सारी लाइमलाइट छीन ली। सुहाना का क्लासिक ग्लो और अनन्या का फ्रेश अंदाज — दोनों को देखकर फैंस कह रहे हैं, “ये तो सच में दिवाली की पटाखे लग रही हैं!”



