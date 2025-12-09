13 DECSATURDAY2025 8:08:06 PM
Nari

शाहरुख खान के बेटे की 'GF' ने उड़ाया इंटरनेट का चैन, छोटी-सी ड्रेस में दिखाई bold अदाएं

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Dec, 2025 12:28 PM
शाहरुख खान के बेटे की 'GF' ने उड़ाया इंटरनेट का चैन, छोटी-सी ड्रेस में दिखाई bold अदाएं

नारी डेस्क:  शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों अपनी वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। इसी बीच उनकी रूमर्स में रहने वाली गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं। सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा दी है, जहां उन्होंने छोटी-सी ड्रेस में ग्लैमरस अंदाज दिखाते हुए सभी का ध्यान खींच लिया।

छोटी ड्रेस में लारिसा का बोल्ड ग्लैम लुक

लारिसा बोन्सी अक्सर अपने फैशन और स्टाइल के कारण चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार उनका लुक और भी ज्यादा बोल्ड और ग्लैमरस नजर आया। उन्होंने बेबी पिंक कलर की एक मिनी ड्रेस पहनी, जिसने उनके लुक में softness के साथ boldness भी जोड़ दी। तस्वीरें सामने आते ही फैंस उनकी खूबसूरती पर दीवाने हो गए।

PunjabKesari

स्ट्रैपलेस साटन ड्रेस ने बढ़ाई खूबसूरती

लारिसा की स्ट्रैपलेस ड्रेस साटन फैब्रिक से बनी थी, जिसमें हल्की शाइन और body-fitted डिजाइन ने उनके कर्व्स को खूबसूरती से उभारा। ड्रेस पर फ्रंट की साफ-सुथरी फिनिश और बैक पर दिया गया कॉर्सेट-स्टाइल पैटर्न उनके लुक को और ज्यादा आकर्षक बनाता नजर आया।

PunjabKesari

रफल स्कर्ट ने ड्रेस में जोड़ा ड्रामा

इस मिनी ड्रेस में रफल डीटेलिंग ने खास ड्रामा जोड़ दिया। बैलून-स्टाइल फ्लफी लुक वाली स्कर्ट उनकी टोन्ड लेग्स को हाईलाइट करती दिखी। लारिसा ने कैमरे के सामने कई ग्लैमरस पोज देकर इस आउटफिट को और ज्यादा स्टाइलिश बना दिया।

PunjabKesari

कॉर्सेट बैक डिज़ाइन ने दिल जीता

ड्रेस का पूरा जादू बैक की कॉर्सेट स्टाइल डीटेलिंग से आया। पिंक क्रिस-क्रॉस डोरी से बनी फिटिंग ने उनकी कमर को खूबसूरती से फ्लॉन्ट किया। यह डिजाइन उनकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल परफेक्ट बैठा, जिसने पूरे आउटफिट को हाई-फैशन लुक दिया।

PunjabKesari

ज्वेलरी और हील्स से किया लुक को पूरा

लारिसा ने अपने एक्सेसरीज़ बहुत मिनिमल रखे, ताकि ड्रेस ही फोकस में रहे। उन्होंने डायमंड ईयररिंग्स, एक स्टाइलिश ब्रेसलेट, और सिल्वर एम्बेलिश्ड हील्स पहनीं, जिसने उनके पूरे लुक में परफेक्ट चमक जोड़ दी। फैंस ने उन्हें बार्बी डॉल जैसी vibes देते हुए खूब सराहा।

PunjabKesari

सटल मेकअप और वेवी हेयर से दी स्ले फिनिशिंग

अंत में, उन्होंने अपने मेकअप को सटल रखा सॉफ्ट पिंक लिप्स, हल्का ग्लो और नैचुरल बेस मेकअप। उनके वेवी हेयर को मिडिल पार्टिंग में खुला छोड़ा गया, जिसने उनके स्ट्रैपलेस आउटफिट के साथ एकदम स्टाइलिश और क्लासी अपील दी।
  
 

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it