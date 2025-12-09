शाहरुख खान के बेटे की 'GF' ने उड़ाया इंटरनेट का चैन, छोटी-सी ड्रेस में दिखाई bold अदाएं

नारी डेस्क: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों अपनी वेब सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। इसी बीच उनकी रूमर्स में रहने वाली गर्लफ्रेंड लारिसा बोन्सी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं। सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा दी है, जहां उन्होंने छोटी-सी ड्रेस में ग्लैमरस अंदाज दिखाते हुए सभी का ध्यान खींच लिया।

छोटी ड्रेस में लारिसा का बोल्ड ग्लैम लुक

लारिसा बोन्सी अक्सर अपने फैशन और स्टाइल के कारण चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार उनका लुक और भी ज्यादा बोल्ड और ग्लैमरस नजर आया। उन्होंने बेबी पिंक कलर की एक मिनी ड्रेस पहनी, जिसने उनके लुक में softness के साथ boldness भी जोड़ दी। तस्वीरें सामने आते ही फैंस उनकी खूबसूरती पर दीवाने हो गए।

स्ट्रैपलेस साटन ड्रेस ने बढ़ाई खूबसूरती

लारिसा की स्ट्रैपलेस ड्रेस साटन फैब्रिक से बनी थी, जिसमें हल्की शाइन और body-fitted डिजाइन ने उनके कर्व्स को खूबसूरती से उभारा। ड्रेस पर फ्रंट की साफ-सुथरी फिनिश और बैक पर दिया गया कॉर्सेट-स्टाइल पैटर्न उनके लुक को और ज्यादा आकर्षक बनाता नजर आया।

रफल स्कर्ट ने ड्रेस में जोड़ा ड्रामा

इस मिनी ड्रेस में रफल डीटेलिंग ने खास ड्रामा जोड़ दिया। बैलून-स्टाइल फ्लफी लुक वाली स्कर्ट उनकी टोन्ड लेग्स को हाईलाइट करती दिखी। लारिसा ने कैमरे के सामने कई ग्लैमरस पोज देकर इस आउटफिट को और ज्यादा स्टाइलिश बना दिया।

कॉर्सेट बैक डिज़ाइन ने दिल जीता

ड्रेस का पूरा जादू बैक की कॉर्सेट स्टाइल डीटेलिंग से आया। पिंक क्रिस-क्रॉस डोरी से बनी फिटिंग ने उनकी कमर को खूबसूरती से फ्लॉन्ट किया। यह डिजाइन उनकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल परफेक्ट बैठा, जिसने पूरे आउटफिट को हाई-फैशन लुक दिया।

ज्वेलरी और हील्स से किया लुक को पूरा

लारिसा ने अपने एक्सेसरीज़ बहुत मिनिमल रखे, ताकि ड्रेस ही फोकस में रहे। उन्होंने डायमंड ईयररिंग्स, एक स्टाइलिश ब्रेसलेट, और सिल्वर एम्बेलिश्ड हील्स पहनीं, जिसने उनके पूरे लुक में परफेक्ट चमक जोड़ दी। फैंस ने उन्हें बार्बी डॉल जैसी vibes देते हुए खूब सराहा।

सटल मेकअप और वेवी हेयर से दी स्ले फिनिशिंग

अंत में, उन्होंने अपने मेकअप को सटल रखा सॉफ्ट पिंक लिप्स, हल्का ग्लो और नैचुरल बेस मेकअप। उनके वेवी हेयर को मिडिल पार्टिंग में खुला छोड़ा गया, जिसने उनके स्ट्रैपलेस आउटफिट के साथ एकदम स्टाइलिश और क्लासी अपील दी।



