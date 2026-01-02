हिंदू महासभा के सदस्य की घोषणा-   शाहरुख खान की जीभ काटकर लाने वाले को मिलेगा इनाम

नारी डेस्क: हिंदू महासभा के सदस्यों ने शाहरुख खान के सह-स्वामित्व वाली IPL टीम KKR में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को शामिल करने के लिए उनके कामों को देशद्रोही बताया। उनका कहना है कि- "शाहरुख खान हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है उसके काम गद्दार वाले रहे हैं"। इतना ही नहीं एक सदस्य ने तो शाहरुख खान की जीभ काटकर लाने वाले को एक लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी।



अखिल भारतीय हिन्दू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने शाहरुख खान को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा- बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को जला कर मार दिए गए और यह वहीं के लोगों को खरीद कर करके खिला रहा है। आज मैंने एक्टर के मुंह पर कालिख पोती और उसको जूते से मारा है। अगर हमारे भाइयों के साथ ऐसा होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं उन्होंने कहा- जो भी उसकी जीभ काट कर लेकर आएगा हम उसके ₹100000 नगद इनाम देंगे।



इससे पहले हिंदू आध्यात्मिक नेता, देवकीनंदन ठाकुर ने देवकीनंदन ठाकुर ने टीम में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने के लिए KKR प्रबंधन की आलोचना की, और उनसे क्रिकेटर को हटाने और साइनिंग राशि को हिंदू बच्चों के कल्याण में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा- "KKR के प्रबंधन, उनके बॉस को उस क्रिकेटर (मुस्तफिजुर रहमान) को हटा देना चाहिए।जो 9.2 करोड़ रुपये वे उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वह पैसा हिंदू बच्चों के रिश्तेदारों को माफी के तौर पर दिया जाना चाहिए, अगर वे भारत में हैं, ताकि कम से कम उन्हें पता चले कि उनकी भावनाएं हिंदुओं के साथ हैं।"



आध्यात्मिक नेता की यह आलोचना बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना के बाद आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपू दास को कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था, और 18 दिसंबर को उसके शव को लटकाकर आग लगा दी गई थी। इस घटना से बांग्लादेश और भारत में राजनीतिक नेताओं, धार्मिक संगठनों और अल्पसंख्यक समूहों में व्यापक गुस्सा और निंदा हुई।

