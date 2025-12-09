13 DECSATURDAY2025 8:16:03 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Dec, 2025 03:46 PM
ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले याद रखें ये 5 बातें,नहीं तो पड़ेगा पछताना

नारी डेस्क: डिजिटल लेन-देन बढ़ने के साथ ही साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। साइबर अपराधी नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल मई तक 9.5 लाख से ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। हालांकि, ज्यादातर मामलों में लोगों की भी लापरवाही देखी गई है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए कुछ सावधानियों का पालन करना बेहद जरूरी है।

डिजिटल अरेस्ट का झांसा

पिछले साल से कई मामले सामने आए हैं, जिसमें साइबर अपराधी फर्जी CBI या अन्य अधिकारी बनकर कॉल करते हैं। ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए वे डराते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देते हैं। ऐसे कॉल्स आने पर इन्हें पूरी तरह अनदेखा करना चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।

PunjabKesari

वर्क फ्रॉम होम का फायदा उठाने वाले फ्रॉड

कोरोना महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर पूरे देश में बढ़ गया। साइबर अपराधियों ने इसे अपना नया हथियार बना लिया है। ये झांसे में फंसा कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। खासकर नौकरी या ऑनलाइन जॉब के बहाने लोग इनके फंसने के शिकार हो जाते हैं।

KYC अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी

साइबर क्रिमिनल्स KYC अपडेट के नाम पर लोगों को फंसाते हैं। फर्जी कॉल या मैसेज भेजकर उन्हें लिंक खोलने और KYC अपडेट करने के लिए कहा जाता है। इसके जरिए अपराधी आपके बैंक और निजी डेटा तक पहुँच बना लेते हैं। इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक करना खतरनाक साबित हो सकता है।

PunjabKesari

गलत अकाउंट में पैसा भेजने का झांसा

साइबर अपराधी कॉल करके दावा करते हैं कि गलती से उनके पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं। फिर फर्जी मैसेज और लिंक भेजकर आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। कई लोग इस झांसे में आकर पैसे भेज देते हैं और साइबर क्रिमिनल्स के शिकार हो जाते हैं।

अन्य फेक फ्रॉड्स

इसके अलावा फेक स्टॉक इन्वेस्टमेंट, फर्जी टैक्स रिफंड, क्रेडिट कार्ड लेन-देन, और कुरियर एड्रेस अपडेट जैसे बहाने भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सभी तरीकों से अपराधी आपके पैसे और डेटा को चुराने की कोशिश करते हैं।

PunjabKesari

सुरक्षित डिजिटल लेन-देन के लिए सुझाव

ऑनलाइन भुगतान करते समय हमेशा सावधानी बरतें। किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें। अगर कुछ संदिग्ध लगे तो बैंक या संबंधित कंपनी से सीधे संपर्क करें। इन 5 फ्रॉड्स को ध्यान में रखकर डिजिटल लेन-देन करना आपके पैसे को सुरक्षित रख सकता है।  

 

