ना साड़ी, ना लहंगा-जाह्नवी का बोल्ड ऑफ-शोल्डर लुक वायरल, दिखीं कहर ढाती अदाएं

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Dec, 2025 02:17 PM
नारी डेस्क: स्टार किड्स की दुनिया में कई चेहरे होते हैं, लेकिन श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर का जादू अलग ही है। एक्टिंग, डांस और स्टाइल तीनों में माहिर जाह्नवी हर बार अपने लुक से लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। हाल ही में जाह्नवी ने एक इवेंट में ऐसा लुक पहना कि सबके दिल जीत लिए। इस बार उनकी कोर्सेट टॉप और स्कर्ट में एंट्री ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

जाह्नवी कपूर का स्टाइलिश अंदाज

जाह्नवी बचपन से ही कपूर परिवार की लाडली रही हैं। हालांकि उनकी पहचान पहले भी थी, लेकिन जब से वे लाइमलाइट में आई हैं, फैंस के दिल में उनकी अलग जगह बन गई है। जाह्नवी हर मौके पर कुछ नया करती हैं कभी पूजा-पाठ वाला संस्कारी अंदाज, तो कभी स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक। इस बार भी उन्होंने अपने स्टाइल में कोई कमी नहीं छोड़ी। इवेंट में न साड़ी, न लहंगा, बल्कि एकदम अलग और मॉडर्न आउटफिट पहना। जैसे ही जाह्नवी रेड कार्पेट पर पहुंचीं, सब उनकी ओर निहारते रह गए। आराम से हंसते-हंसते जाह्नवी ने मिनटों में सारी लाइमलाइट अपनी मुट्ठी में कर ली।

PunjabKesari

किसने डिजाइन किया आउटफिट?

जाह्नवी का आउटफिट अनामिका खन्ना ने डिजाइन किया। उनका यह येलो कलर वाला लुक उनके चेहरे और पर्सनैलिटी की ब्यूटी को और निखार रहा था। जाह्नवी अपने फैशन चॉइस में हमेशा सावधानी बरतती हैं, जिससे उनका लुक कभी बोरिंग नहीं दिखता।

कॉर्सेट टॉप और कंधे दिखाया अंदाज

जाह्नवी ने इस बार यूनिक लुक के लिए कॉर्सेट-स्टाइल स्ट्रैपलेस टॉप पहना। टॉप का डिजाइन उनके शोल्डर और कॉलर बोन को खूबसूरती से हाइलाइट कर रहा था। फैब्रिक का मिक्स और टॉप के पीछे लगी ज़िप ने इसे परफेक्टली फिट बनाया। इन सभी एलिमेंट्स की वजह से उनका फिगर ब्यूटीफुली हाइलाइट हुआ और लुक एलिगेंट लग रहा था।

PunjabKesari

हैंड पेंटेड वर्क ने लुक को खास बनाया

स्ट्रैपलेस टॉप कई हसीनाओं ने पहना होगा, लेकिन जाह्नवी का टॉप सबसे हटकर नजर आया। टॉप पर हाथ से पेंटेड डिजाइन थे, जिसमें बेलों और फ्लोरल पैटर्न का काम किया गया था। येलो कलर के साथ यह वाइब्रेंट और अट्रैक्टिव लुक दे रहा था।

PunjabKesari

स्कर्ट के साथ पूरा लुक हुआ परफेक्ट

कॉर्सेट टॉप के साथ जाह्नवी ने मस्टर्ड येलो स्कर्ट पेयर की। स्कर्ट सिल्क फैब्रिक की थी और हाई वेस्ट डिज़ाइन वाली थी। सॉफ्ट ड्रेपिंग और फ्लोइंग फॉल ने उनके मूवमेंट को एलिगेंट बना दिया। स्कर्ट और टॉप का कॉम्बिनेशन उनके लुक को रिच, मॉडर्न और ग्रेसफुल बना रहा था।

PunjabKesari

लाइट जूलरी और एक्सेसरीज

जाह्नवी ने अपने आउटफिट के साथ Turquoise जेमस्टोन इयररिंग्स पहनी, जो उनके स्लीक हेयरस्टाइल के साथ सुंदर नजर आ रही थीं। हाथ में ब्रेसलेट भी था, जबकि गले में उन्होंने कुछ नहीं पहना ताकि टॉप हाइलाइट हो। हाथों में पोटली स्टाइल बैग भी देखा गया, जिस पर हैंड पेंट और गोल्डन फ्रिंज व बीडवर्क किया गया था। बैग ने मस्टर्ड टोन के आउटफिट को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट किया और लुक को पूरी तरह आर्टिस्टिक और एलिगेंट बना दिया।

PunjabKesari

जाह्नवी कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि स्टाइल, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी का सही मेल ही उन्हें नंबर-1 स्टार किड बनाता है। चाहे रेड कार्पेट हो या इवेंट, जाह्नवी हर बार हंसते-हंसते सबका दिल जीत लेती हैं।
  

 

