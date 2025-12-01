अरबपति की बेटी नेत्रा मंटेला का रॉयल लुक, लोगों ने कहा –महाकुंभ वाली मोनालिसा जैसी लग रही हैं!

नारी डेस्क: उदयपुर में हाल ही में हुई अरबपति बिजनेसमैन राजू रामलिगा मंटेला की बेटी नेत्रा मंटेला की शादी इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। उनकी शादी के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं। खासतौर पर उनका साड़ी वाला लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है। नेत्रा ने अपने आउटफिट और स्टाइलिंग में शाही अंदाज़ दिखाया, लेकिन लोगों ने उन्हें महाकुंभ मेला में माला बेचने वाली वायरल लड़की मोनालिसा से जोड़ दिया।

नेत्रा मंटेला का साड़ी वाला लुक

शादी में नेत्रा पहले गुलाबी और लाल लहंगे में नजर आई थीं, जिनकी तस्वीरें पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थीं। इसके बाद उन्होंने पिंक और गोल्डन कांजीवरम साड़ी पहनी, जो श्रवण कुमार लेबल की है। उनकी स्टाइलिंग अनीता श्रॉफ अदजानिया ने की थी। इस साड़ी के साथ नेत्रा ने शाही अंदाज बनाए रखा और गहनों का भी बेहतरीन चुनाव किया। साड़ी के साथ नेत्रा ने शॉर्ट स्लीव वाला ब्लाउज पहना था, जो सॉफ्ट पिंक कलर का है और स्लीव्स गोल्डन टोन की हैं। ब्लाउज की शाइन और डिजाइन ने उनके रॉयल लुक को और भी निखारा।

साड़ी की डिटेल्स और कमरबंद

नेत्रा ने अपनी साड़ी में गोल्डन फूलों वाले बारीक-बारीक पैटर्न और मोटा बॉर्डर जो बेल डिज़ाइन के साथ था, शामिल किया। साड़ी की शाइन ही इसकी प्यूरीटी और रॉयलनेस दिखा रही थी। साड़ी के साथ उन्होंने कमरबंद पहना, जिसे बेल्ट जैसा दिखाने के लिए स्लीक और प्लेन डिज़ाइन रखा गया था। यह एक्सपेरिमेंट उनके लुक को और भी खास बना रहा था और कमरबंद ने उनके रॉयल लुक में ग्लैम जोड़ दिया।

दुपट्टे और मॉर्डन टच

नेत्रा ने अपने लुक में सादगी भी बनाए रखी और पिंक नेट का दुपट्टा ओढ़ा, जिसे वेल की तरह कैरी किया गया। दुपट्टे पर पतला गोल्डन बॉर्डर इसे मॉर्डन टच दे रहा था। इस तरह उन्होंने देसी साड़ी को एक रॉयल और मॉर्डन फ्यूजन लुक दिया।

जूलरी और रॉयल एलीगेंस

नेत्रा ने अपने साड़ी वाले लुक को जूलरी के साथ पूरा किया। उन्होंने गले में दो अलग-अलग डिज़ाइन वाले नेकपीस, माथा पट्टी, झुमके और पारंपरिक कंगन पहने। यह सब उनके रॉयल लुक को और भी शानदार बना रहा था। कांजीवरम साड़ी के साथ यह जूलरी बेहद एलिगेंट और रॉयल नजर आ रही थी।

लोगों की प्रतिक्रिया: मोनालिसा जैसी लग रही हैं

हालांकि नेत्रा का लुक शाही और स्टाइलिश था, लेकिन लोगों ने उनकी तुलना महाकुंभ मेला में वायरल मोनालिसा से कर दी। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा, "समझ नहीं आ रहा की ये मोनालिसा है या कोई और।" कुछ ने कहा, "ये कुंभ मेला वाली लड़की जैसी क्यों लग रही है।" वहीं, कई लोगों ने नेत्रा की साड़ी में दिखने वाली खूबसूरती की तारीफ भी की और कहा कि लाल लहंगे से ज्यादा साड़ी में नेत्रा सुंदर लग रही हैं।

नेत्रा मंटेला ने अपनी शादी में साड़ी और जूलरी के चुनाव, स्टाइलिंग और एक्सेसरीज के जरिए रॉयल लुक पेश किया। चाहे लोग उनका नाम मोनालिसा से जोड़ें या न जोड़ें, लेकिन उनका लुक और शाही अंदाज हर किसी का ध्यान खींचने में कामयाब रहा।

