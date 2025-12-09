13 DECSATURDAY2025 8:06:00 PM
2025 की टॉप 10 फिल्में: जानें बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाज़ी, कौन रह गया पीछे?

  • Edited By Monika,
  • Updated: 09 Dec, 2025 12:36 PM
नारी डेस्क : साल 2025 बॉलीवुड और सिने प्रेमियों के लिए यादगार रहा। इस साल एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर और हॉरर हर जॉनर की फिल्में रिलीज़ हुईं। कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, तो कुछ का प्रदर्शन औसत रहा। आइए जानते हैं 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट।

छावा (Chhaava)

विकी कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर ‘छावा’ 14 फरवरी को रिलीज़ हुई। छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्यगाथा पर आधारित इस फिल्म ने 150 करोड़ के बजट में वर्ल्डवाइड 808.7 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि डोमेस्टिक कमाई 604.1 करोड़ रही।

सैयारा (Saiyaara)

वानी और कृष की रोमांटिक कहानी ‘सैयारा’ 18 जुलाई को रिलीज़ हुई। Gen Z दर्शकों ने इसे बेहद पसंद किया। डोमेस्टिक कमाई 334.2 करोड़ और वर्ल्डवाइड 575.8 करोड़ रुपये रही।

वॉर 2 (War 2)

ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर स्टारर ‘वॉर 2’ ने 14 अगस्त को रिलीज़ होकर डोमेस्टिक 240.5 करोड़ और वर्ल्डवाइड 360.7 करोड़ रुपये कमाए।

हाउसफुल 5 (Houseful 5)

अक्षय कुमार की फ्रेंचाइजी की पांचवीं फिल्म 6 जून को रिलीज़ हुई। कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री पर आधारित इस फिल्म ने भारत में 190.3 करोड़ और वर्ल्डवाइड 292.5 करोड़ रुपये की कमाई की।

सितारे जमीन पर (Sitaare Zameen Par)

आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा स्टारर स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा 20 जून को रिलीज़ हुई। फिल्म ने भारत में 166.8 करोड़ और वर्ल्डवाइड 268.1 करोड़ की कमाई की।

रेड 2 (Raid 2)

अजय देवगन की ‘रेड 2’ 1 मई को रिलीज़ हुई। फिल्म ने डोमेस्टिक 173.5 करोड़ और वर्ल्डवाइड 235.8 करोड़ रुपये कमाए।

थामा (Thamma)

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर हॉरर-कॉमेडी ‘थामा’ 21 अक्टूबर को रिलीज़ हुई। फिल्म ने करीब 200 करोड़ रुपये की कमाई की।

सिकंदर (Sikandar)

सलमान खान और रश्मिका मंदाना की ‘सिकंदर’ 30 मार्च को रिलीज़ हुई। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 182.7 करोड़ की कमाई कर टॉप 10 में जगह बनाई।

जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3)

अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर कोर्टरूम ड्रामा 19 सितंबर को रिलीज़ हुई। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 170.3 करोड़ रुपये की कमाई की।

स्काई फोर्स (Sky Force)

अक्षय कुमार, निमरत कौर और सारा अली खान स्टारर ‘स्काई फोर्स’ 24 जनवरी को रिलीज़ हुई। 1965 के भारत-पाकिस्तान हवाई युद्ध पर आधारित इस फिल्म ने भारत में 122.3 करोड़ और वर्ल्डवाइड 155.4 करोड़ की कमाई की। साल 2025 में ये फिल्में दर्शकों के बीच हिट साबित हुईं और बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए रखा।
 

