नारी डेस्क: इस नए साल में, लाखों लोगों ने “न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन” की आड़ में अपने खाने की आदतों को बेहतर बनाने का वादा किया होगा। इस साल खाने की बात करें तो आपको एक बेसिक नियम ध्यान में रखना होगा साबुत, कम से कम प्रोसेस्ड खाने को प्राथमिकता दें। एक्सपर्ट्स की भी सलाह है कि अच्छी सेहत के लिए कैलोरी गिनने के बजाय सही पोषक तत्व चुनना ज्यादा जरूरी है। चलिए जानते हैं इस साल इस साल हेल्दी खाने के लिए किन बातों पर फोकस करना जरूरी है।



प्रोटीन को बनाएं डाइट का अहम हिस्सा

प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, इम्युनिटी बढ़ाता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है। आप अपनी डाइट में दालें, चना, राजमा पनीर, दही अंडा, मछली, चिकन (जो खाते हों), नट्स और बीज जरूर शामिल करें। हर मील में थोड़ा प्रोटीन शामिल करने की कोशिश करें।



फाइबर को न करें नजरअंदाज

फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है और वजन कंट्रोल में मदद करता है। हरी सब्जियां, फल (छिलके सहित), साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस बीन्स और स्प्राउट्स जैसे फाइबर से भरपूर खाना ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है।



कैलोरी गिनने की बजाय क्वालिटी देखें

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर चीज की कैलोरी गिनना तनाव बढ़ा सकता है। इसकी जगह यह देखें कि आपकी प्लेट में क्या है। इसके लिए प्रोसेस्ड फूड कम करें। घर का ताजा और संतुलित खाना ज्यादा खाएं। बहुत ज्यादा डाइटिंग करने से शरीर कमजोर हो सकता है। समय पर खाना खाएं, छोटे लेकिन पोषक मील लें।



इंटेंशनली खाएं (सोच-समझकर खाना)

टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना खाने से जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। इसलिए बेहतरर है कि धीरे-धीरे चबाकर खाएं, भूख लगे तभी खाएं पेट भरने के संकेत को समझें। इससे ओवरईटिंग कम होती है और खाना ज्यादा एंजॉय होता है।



एक्सपर्ट्स की सलाह

हेल्दी ईटिंग का मतलब कम खाना नहीं, बल्कि सही खाना है। इस नए साल में हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन और फाइबर पर फोकस करें। कैलोरी गिनने का तनाव छोड़ें। सोच-समझकर और संतुलित भोजन करें। छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ी सेहतमंद आदत बन जाते हैं।