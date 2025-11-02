02 NOVSUNDAY2025 5:31:35 PM
Shimmery Dresses के इन New डिजाइन्स से करें वार्डरोब को अपडेट

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 02 Nov, 2025 01:35 PM
फैशन की सही परिभाषा है ऐसा पहनावा जिसमें आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हों। अगर आप फैशन ट्रेंडस को फॉलो करती हैं तो शिमरी फेब्रिक कोअपनी वॉरड्रोब में ऐड करने का प्लान बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। शिमरी ड्रेसेस में साड़ी ही नहीं इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। बॉलीवुड डिवाज भी  'ऑल-शिमर आउटफिट्स' में फैशन का जलवा दिखा चुकी हैं। आप उनकी इन लुक्स से स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं, यकीन मानिए इस तरह के आउटफिट में आपका लुक एकमद निखर कर आएगा।

हॉट थाई- हाई स्लिट गाउन

हमेशा की तरह ट्रेंड-सेटर करीना कपूर खान ने ऑल-गोल्ड बैकलेस, थाई- हाई स्लिट गाउन पहनकर सब के होश उड़ा दिए थे। इसके साथ उन्होंने मैंचिंग शिमरी आईशैडो को चुना था। अगर आप भी कॉकटेल पार्टी या कोई नाइट इवेंट के लिए ड्रेस तलाश रही हैं तो ये सेक्सी गाउन अच्छा ऑप्शन रहेगा।

PunjabKesari

स्टाइलिश शॉट ड्रेस

क्या आप चाहती हैं कि बहन या बेस्ट फ्रेंड की शादी में सब की नजरें बस आप पर ही टिक जाएं तो  फिर आपको अनन्या पांडे की हॉल्टर नेक, शानदार थाई-हाई स्लिट बॉडीकॉन ड्रेस जरूर ट्राई करनी चाहिए। इंगेजमेंट, कोकटेल पार्टी या रेसिपेशन जैसे इवेंट्स के लिए ये शॉर्ट ड्रेस परफेक्ट है।

PunjabKesari

लहंगे में देसी लुक

शादी या त्योहार के लिए महिलाओं को लहंगे- चोली का ख्याल सबसे पहले आता है । अगर आप भी इंडियन लुक चाहती हैं तो भूमि पेडनेकर के इस शानदार लहंगे से आइडिया ले सकती हैं। इसे खास बनाने का काम किया है  सिल्वर शिमरी एप्लिक वर्क ने, साथ में  खूबसूरत ज़री वाला दुपट्टा ने पूरे लुक को अट्रैक्टिव बनाने का काम करेगा।

PunjabKesari

इंडो- वेस्टर्न स्टाइल

अगर आप दुल्हन की बेस्टी हैं, तो कृति खरबंदा का ये शिमरी डुअल-टोन लाल लहंगा चुन सकती हैं। आप इस इंडो- वेस्टर्न आउटफिट के साथ  मैंचिग ईयररिंग्स और ओपन हेयर्स  रख सकती हैं। इसके साथ दुपट्टा कैरी करने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी, इसे पहनकर आप  लाइट भी फील करेंगी

PunjabKesari

बोल्ड बॉडीकॉन ड्रेस

पार्टी में अपनी कर्व्स फ्लॉन्ट करने के लिए जैकलीन फर्नांडीज से नोट्स लें, उन्होंने न्यूड शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस में फैशन गोल्स दिए हैं। इसके साथ उन्होंने बालों के कलर्स बनाएं हैं और डार्क आई मेकअप किया है।

PunjabKesari

बॉस लेडी स्टाइल पैंट सूट

शिमरी में  पैंट सूट के भी कई ऑपशन मिल जाएंगे। स्टाइलिश और बॉसी लुक के लिए रकुल प्रीत सिंह के इस पैंटसूट लुक से भी इंस्पिरेशन ले सकती हैं। एक्ट्रेस ने सिल्वर सेक्विन जैकेट के साथ फिट सेक्विन पैंटसूट वियर किया है। ये पैंट हाईवेस्ट और स्ट्रेट लेग स्टाइल है। ये लुक वाकई बेहद शानदार है।

PunjabKesari

