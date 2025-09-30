30 SEPTUESDAY2025 8:30:12 PM
Nari

बिग बॉस 19: उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे शहनाज गिल के भाई शहबाज, बहन को कॉपी करना पड़ा भारी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 30 Sep, 2025 06:22 PM
बिग बॉस 19: उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे शहनाज गिल के भाई शहबाज, बहन को कॉपी करना पड़ा भारी

नारी डेस्क:  बिग बॉस 13 में अदाकारा और गायिका शहनाज़ गिल अपने भोलेपन और चुलबुले अंदाज के चलते सभी की चहेती बन गई थी। वह पूरे सीज़न की धड़कन बन गईं थी, शो के होस्ट सलमान खान भी इस बात को मानते थे। अब शहनाज के भाई शहबाज बदेशा ने बिग बॉस 19 के घर में प्रवेश किया है। उनसे उम्मीद थी कि वह अपनी बहन के आकर्षण को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब वह इसके विपरीत साबित हो रहे हैं। 

PunjabKesari
सलमान खान ने शहनाज़ को "पंजाब की कैटरीना कैफ" नाम दिया था, जिसकी एक वजह भी थी। उन्होंने शो के अंदर पंजाबी गाने गाए, अनोखे वन-लाइनर बोले और अपनी कमजोरियों को दिखाने से कभी नहीं हिचकिचाईं। उनकी भावनाएं सच्ची थीं, उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना खेल खेला। शहबाज़ बड़ी उम्मीदों के साथ घर में दाखिल हुए थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने दिखा दिया कि असली खेल की बजाय वे ज़बरदस्ती की रणनीति पर ज़्यादा निर्भर हैं। घरवालों का सामान छिपाने जैसे नाटक रचने के उनके प्रयास, रणनीतिक होने के बजाय बचकाने लगते हैं।

PunjabKesari
शहनाज के जोक अक्सर हद पार कर बेवजह उकसावे की हद तक पहुंच जाते है।  शहनाज की खासियत यह थी कि उन्होंने कभी किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किए, पर शहबाज इस मामले में उनसे अलग हैं। वह जानबूझकर लोगों के ममलों में घुसते हैं। हाल ही में जब 
ज़ीशान क़ादरी ने अपनी जिम ड्यूटी करने से मना कर दिया, तो कैप्टन फरहाना सफाई करने के लिए आगे आईं। शहबाज़ की यह टिप्पणी, "लड़कियों से साफ़ करवा रहे हैं," सही नहीं थी। इससे पहले, उन्होंने अभिषेक बजाज द्वारा अपना बिस्तर न साफ़ करने को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया था, जिससे साबित होता है कि उनकी टिप्पणियां चुनिंदा रूप से सुविधाजनक होती हैं। शहबाज़ को लगता है कि समझ नहीं आया। उनके लिए, यह खेल दिखावे की एक बेताब कोशिश बन गया है, भले ही इसके लिए बेवजह के झगड़े और घटिया मज़ाक ही क्यों न करने पड़ें।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it