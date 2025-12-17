17 DECWEDNESDAY2025 6:33:49 PM
Nari

Oscar 2026: नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर शॉर्टलिस्ट, करण जौहर ने जताई खुशी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 17 Dec, 2025 04:56 PM
 नारी डेस्क: नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' 98वें ऑस्कर अवॉर्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है। यह फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में अगले दौर की वोटिंग के लिए चुनी गई है। फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने इस खबर पर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर कर खुशी जताई।

करण जौहर ने लिखा

"मुझे नहीं पता कि मैं इसे शब्दों में कैसे व्यक्त करूं कि 'होमबाउंड' के सफर को लेकर मैं कितना प्राउड, एक्साइटेड और खुश हूं। हमारी पूरी टीम इस फिल्म को अपनी फिल्मोग्राफी में देखकर गर्व महसूस कर रही है। नीरज, थैंक्यू, हम सभी के सपनों को सच करने के लिए। कांस से ऑस्कर तक का ये सफर शानदार रहा। पूरी कास्ट को मेरा प्यार। होमबाउंड अब Netflix पर स्ट्रीम हो रही है।"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

फिल्म 'होमबाउंड' की कहानी

'होमबाउंड' की कहानी दो बचपन के दोस्तों, शोएब (ईशान) और चंदन (विशाल) के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों का सपना पुलिस में भर्ती होना है और यही उनकी जिंदगी और फैसलों को आकार देता है। फिल्म दोस्ती, कर्तव्य और यंग भारतीयों पर पड़ने वाले सामाजिक दबाव जैसे मुद्दों को बखूबी दिखाती है। फिल्म में जाह्नवी कपूर भी अहम भूमिका में हैं।

ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट होने का मतलब

फिल्म ऑस्कर 2026 में इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में अगले दौर की वोटिंग के लिए 15 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। इसका मतलब है कि यह फिल्म नॉमिनेशन के लिए योग्य अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

ऑस्कर 2026 की इंटरनेशनल फीचर फिल्म लिस्ट

शॉर्टलिस्ट की गई 15 फिल्मों में अन्य देशों की फिल्में भी शामिल हैं, जिनमें अर्जेंटीना की Belen, ब्राजील की The Secret Agent, फ्रांस की It Was Just an Accident, जर्मनी की Sound of Falling, इराक की The President’s Cake, जापान की Kokuho, जॉर्डन की All That’s Left of You, नॉर्वे की Sentimental Value, फिलिस्तीन की Palestine 36, दक्षिण कोरिया की No Other Choice, स्पेन की Sirat, स्विट्ज़रलैंड की Let Shift, ताइवान की Left-Handed Girl और ट्यूनीशिया की The Voice of Hind Rajab शामिल हैं।

'होमबाउंड' की शॉर्टलिस्टिंग भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात है और करण जौहर समेत पूरी टीम इस उपलब्धि पर बेहद उत्साहित और भावुक हैं।  

