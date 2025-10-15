दोस्त के लिए सलमान खान ने किया रैंप वॉक, ऐश्वर्या की सास के आगे इतराकर चले भाईजान

नारी डेस्क: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, मशहूर डिज़ाइनर विक्रम फडनीस के लिए शोस्टॉपर बने। विक्रम फडनीस ने मुंबई में अपने नए कलेक्शन 'अनंता' के भव्य प्रदर्शन के साथ फ़ैशन और सिनेमा में 35 साल पूरे होने का जश्न मनाया। सुपरस्टार काले रंग की कढ़ाई वाली शेरवानी में काफी हैंडसम लग रहे थे। इस रैंप वॉक की खास बात यह थी कि सलमान के ठीक सामने उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या की सास और ननद बैठी थी।



खान ने अपनी सहज शैली और प्रभावशाली उपस्थिति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कढ़ाई वाली काली शेरवानी पहने, उन्होंने क्लास और करिश्मा दोनों को दर्शाया। सलमान अपने खास अंदाज़ में रैंप पर छाए रहे और आत्मविश्वास से लबरेज दिखे, और दर्शक उनके लिए हूटिंग करने से खुद को नहीं रोक पाए। जबसलमान रैंप पर वॉक कर रहे थे तो सामने ऑडियंस में जया बच्चन और श्वेता बच्चन बैठी थीं।



फडनीस के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए, सलमान ने एक बयान में कहा- "मैं विक्रम को सालों से जानता हूं, वह मेरी कई फिल्मों और ढेर सारी यादों का हिस्सा रहे हैं। उन्हें 35 साल पूरे करते देखना और इस जश्न का हिस्सा बनना वाकई खास है।" विक्रम ने अपने इस खास शो के लिए 'दबंग' स्टार के साथ सहयोग के बारे में भी बात की और कहा- "ये 35 साल सिर्फ़ फ़ैशन के बारे में नहीं हैं, बल्कि उन लोगों और उस सफ़र के बारे में हैं जिन्होंने मुझे आकार दिया। आज रात सलमान का रैंप पर चलना इसे और भी खास बना गया। वह शुरू से ही फिल्मों, फ़ैशन और दोस्ती के ज़रिए मेरी कहानी का हिस्सा रहे हैं। अनंत, जिसका मतलब है अंतहीन, हर अध्याय, हर सहयोग और कभी न खत्म होने वाली रचनात्मकता की भावना का सम्मान करने का मेरा तरीका है।"



इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सेलेब्स में रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, सुष्मिता सेन बिपाशा बशु, दिव्या दत्ता, करिश्मा तन्ना, रोनित रॉय, शालिनी पासी, तापसी पन्नू, अतुल अग्निगोत्री, अलवीरा अग्निहोत्रा, अलिज़ेह अग्निहोत्री, ईशा देओल, सुनील शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल, नुसरत भरूचा, मलायका अरोड़ा, चंकी पांडे, कबीर खान, सिकंदर खेर, सुजैन शामिल हुई।