छोटी ‘ऐश्वर्या’ दोबारा लौटी नए अंदाज़ में, क्यूट मुस्कान ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 02 Dec, 2025 04:01 PM
  नारी डेस्क: ऐश्वर्या राय के बचपन वाला किरदार निभाकर चर्चा में आईं सारा अर्जुन को लोग प्यार से ‘छोटी ऐश’ कहते हैं। उनकी खूबसूरती, मासूमियत और नैचुरल एक्सप्रेशन ने उन्हें कम उम्र में ही पहचान दिला दी। अब जब वह रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ में बतौर हीरोइन डेब्यू करने जा रही हैं, तो उनकी हर झलक को देखने के लिए फैंस बेसब्र रहते हैं।

एक महीने बाद फिर पब्लिक अपीयरेंस

18 नवंबर के इवेंट में अप्सरा जैसा पारंपरिक लुक दिखाने के बाद सारा लगभग एक महीने तक कैमरे से दूर रहीं। लेकिन जैसे ही वह ‘धुरंधर’ के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में पहुंचीं, तो पूरे मीडिया का फोकस उन्हीं पर टिक गया। उनका शर्माना, मुस्कुराना और कैमरे से नैचुरल बातचीत करना फैंस को बेहद पसंद आया।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Arjun (@saraarjunn)

म्यूजिक लॉन्च पर छाया सारा का ग्लैमरस अंदाज़

इवेंट में रणवीर सिंह ने अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से सभी को एंटरटेन किया। क्रिस्टल डिसूजा भी ग्रीन मेटैलिक साड़ी में परफॉर्म करती दिखीं। लेकिन जैसे ही सारा स्टेज पर आईं, उनका ग्रेस और कॉन्फिडेंस बाकी सबके बीच भी सबसे अलग नजर आया। सोशल मीडिया पर उनका लुक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा।

फ्लोरल ड्रेस ने बनाया सभी का दिलफेंक

इस इवेंट में सारा ने ऑरेंज और पिंक टोन वाली फ्लोरल वेस्टर्न ड्रेस पहनी। ड्रेस पर बनी रंग-बिरंगी फूलों की बेलें बेहद आकर्षक लग रही थीं। ये ड्रेस बॉडी-हगिंग थी, जो नीचे की ओर फ्लेयर्स देते हुए फ्लोइ लुक में बदल जाती है। स्लीव्स पर भी फूलों का ये ही पैटर्न था, जिसने आउटफिट को ताज़गी देने वाला स्टाइलिश टच दिया।

PunjabKesari

मिनिमल जूलरी, सॉफ्ट मेकअप—सब पर भारी नैचुरल ग्लो

सारा ने अपने लुक में ओवरडू न करते हुए सिर्फ गोल्डन इयररिंग्स पहने। बालों को सॉफ्ट कर्ल्स में खुला रखा, जबकि मेकअप बेहद नैचुरल और फ्रेश था—हल्की शिमरी आइज, पीच लिप्स और खूबसूरत मुस्कान। उनकी सादगी और ग्रेस ने लुक को पूरी तरह कंप्लीट किया और फैंस का दिल जीत लिया।

सोशल मीडिया पर लोग बोले—“गॉर्जियस!”

जैसे ही तस्वीरें सामने आईं, फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बारिश कर दी। किसी ने उन्हें “गॉर्जियस”, किसी ने “क्यूट”, तो किसी ने “सो प्रिटी” कहा। कई यूजर्स ने लिखा कि उनकी मासूम सी स्माइल और शर्माने वाला अंदाज़ उन्हें बाकी सब से अलग बनाता है।

PunjabKesari

बतौर हीरोइन दिखने की बढ़ी एक्साइटमेंट

बचपन से एक्टिंग करती आईं सारा अब बतौर लीड एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर एंट्री करने जा रही हैं। उनके लुक्स, टैलेंट और नैचुरल स्क्रीन प्रेज़ेंस को देखकर फैंस अब ‘धुरंधर’ में उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं। उनके ग्लैमरस लुक्स और सिंपल स्टाइल ने सोशल मीडिया पर उन्हें चर्चा का केंद्र बना दिया है।  

