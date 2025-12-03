काजोल ने नहीं चलने दिया बेटी का 'काला जादू',काली साड़ी पहनकर ढेर कर दिया नीसा का देसी ग्लैमर

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल अक्सर अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी उन्हें देखते ही लोग बस कह उठे “मां भारी पड़ गई बेटी पर!” काजोल ने काली साड़ी पहनकर ऐसा जलवा दिखाया कि नीसा देवगन का ताज़ा देसी ग्लैमर भी फीका पड़ गया।

काजोल का साड़ी में छाया स्टाइल

काजोल हमेशा से ही अपनी चुलबुली पर्सनैलिटी और चार्मिंग स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उम्र 51 की हो चुकी है, लेकिन आज भी उनका ग्लैमर नई एक्ट्रेसेस को टक्कर देता है। हाल ही में जब उन्होंने काली सिल्क साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर कीं, तो लोग बस देखते ही रह गए। काजोल का एलिगेंट अंदाज इतना दिलकश था कि नीसा का एक दिन पहले वायरल हुआ देसी लहंगा लुक भी पीछे छूट गया।

नीसा का लहंगा लुक भी रह गया पीछे

एक दिन पहले नीसा देवगन ने काले शीशों वाले चमचमाते लहंगे में फोटोशूट कराया था। यह आउटफिट अर्थ लेबल का था और नीसा ने इसे गजरा और स्मूद मेकअप के साथ स्टाइल किया था। उनका लुक बेहद खूबसूरत लगा, लेकिन जैसे ही काजोल अपने ब्लैक साड़ी लुक में सामने आईं फैंस की नजरें बेटी से हटकर मां पर टिक गईं। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे“नीसा सुंदर है, पर काजोल की क्लास अलग ही है।”

मनीष मल्होत्रा की साड़ी में काजोल का जलवा

काजोल का यह लुक डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की फिल्म गुस्ताख इश्क की स्पेशल स्क्रीनिंग का था। काजोल ने ब्लैक कलर की क्लासिक सिल्क साड़ी पहनी, जिसमें किसी भी तरह का ओवर-ड्रामैटिक वर्क नहीं था। सिर्फ बॉर्डर पर गोल्डन जरी की सुंदर लेस थी, जो पूरे लुक को रिच और ग्रेसफुल टच दे रही थी।

गोल्डन फ्लोरल बॉर्डर बना आकर्षण का केंद्र

साड़ी के बॉर्डर को गोल्डन जरी से खूबसूरती से हाइलाइट किया गया था। बॉर्डर पर बनी नाजुक फ्लोरल बेल डिज़ाइन ने इस साड़ी को बहुत ही एलीगेंट और रॉयल फील दिया। अंत में ब्लैक थ्रेड से बनी फर-टाइप लेस ने इसे और भी खास बना दिया। इसीलिए जब काजोल ने ओपन पल्लू में इसे कैरी किया—लोग बस उन्हें ही निहारते रह गए।

लेस वाले ब्लाउज ने लुक में भरा ग्लैमर

काजोल ने इस साड़ी के साथ सिंपल सिल्क ब्लाउज नहीं, बल्कि लेस वाला बेहद स्टाइलिश ब्लाउज पहना था। डीप नेकलाइन, जालीदार पैटर्न की स्लीव्स, और ब्रालेट-स्टाइल डिजाइन ने इस ब्लाउज को बहुत बोल्ड और मॉडर्न बना दिया। लेस स्लीव्स को बॉडी फिट न रखकर हल्का लूज़ रखा गया, जिससे यह ब्लाउज कंफर्टेबल और ग्लैमरस दोनों दिखा। काजोल के इस मॉडर्न-देसी फ्यूजन ने उनके पूरे लुक में जान डाल दी।

जूलरी में सिंपलिटी, पर असर जबरदस्त

काजोल ने अपनी साड़ी और ब्लाउज के साथ कुंदन का फ्लोरल चोकर सेट पहना। इसके साथ मैचिंग इयररिंग्स और एक खूबसूरत रिंग ने लुक को पूरा किया। बिना किसी भारी जूलरी के ही उन्होंने रॉयल और एलीगेंट वाइब्स क्रिएट कर लीं यही काजोल की पर्सनैलिटी की पहचान है।

मेकअप और हेयर ने लुक फाइनल किया

काजोल ने अपना मेकअप ब्राउनिश-न्यूड टोन में रखा। ग्लॉसी लिप्स, हल्का ब्लश, ब्राउन आईशैडो और शिमरी टच ने पूरे फेस को ग्लोइंग बना दिया। बालों को उन्होंने सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा, जिससे उनका लुक और ज्यादा नैचुरल और खूबसूरत लगने लगा।

नतीजा काजोल ने फिर दिखाया अपना ‘काला जादू’

साड़ी, ब्लाउज, मेकअप और जूलरी… सबकुछ इतना परफेक्ट था कि काजोल का काला जादू सच में चल गया। सोशल मीडिया पर लोग कहते नहीं थक रहे “काजोल उम्र को मात देती हैं, नीसा भी मां की स्टाइल की बराबरी नहीं कर पाई।” “51 की उम्र में इतना ग्लैमरस… Queen Kajol!”

