10 NOVMONDAY2025 9:00:39 PM
Nari

अब घर बैठे ही आधार कार्ड में नाम, पता और नंबर हो जाएग अपडेट, आ रहा है नया मोबाइल App

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 10 Nov, 2025 09:24 AM
अब घर बैठे ही आधार कार्ड में नाम, पता और नंबर हो जाएग अपडेट, आ रहा है नया मोबाइल App

नारी डेस्क: अगर अपने आधार कार्ड की जानकारी बदलने के लिए नामांकन केंद्र पर कतार में लगने से डर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) एक नया मोबाइल एप्लिकेशन, ई-आधार ऐप, विकसित कर रहा है, जिससे नागरिक जन्मतिथि, पता और फ़ोन नंबर जैसी ज़रूरी जानकारी सीधे अपने स्मार्टफ़ोन से अपडेट कर सकेंगे। इसका उद्देश्य कम चक्कर लगाना, कम कागज़ी कार्रवाई और तेज़ अपडेट है।


AI और फेस आईडी तकनीक का होगा उपयोग

यह ऐप सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है। यह पहचान संबंधी धोखाधड़ी को कम करने के उद्देश्य से उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रूप से प्रमाणित करने के लिए AI और फेस आईडी तकनीक का उपयोग करेगा। कुछ अपडेट, जैसे फ़िंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन में बदलाव के लिए अभी भी व्यक्तिगत रूप से जाना होगा। नवंबर 2025 से, अधिकांश जनसांख्यिकीय अपडेट ऑनलाइन संसाधित किए जा सकेंगे। केवल बायोमेट्रिक अपडेट के लिए केंद्र जाना होगा।


2025 के अंत तक आ सकती है ऐप

 आधार विवरण अपडेट करने का मतलब लंबे समय से काम से दूर रहना, लंबी कतारों में लगना और कागजी कार्रवाई करना रहा है। यूआईडीएआई के अपने अपडेट पेज के अनुसार, नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल पता जैसी जानकारियां बदली जा सकती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं रही है। ऐप के 2025 के अंत तक आने की उम्मीद है, हालांकि अभी तक सटीक रिलीज़ डेट की पुष्टि नहीं की गई है। कुछ अपडेट, विशेष रूप से फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अभी भी नामांकन केंद्र की यात्रा की आवश्यकता होगी।


अनौपचारिक ऐप्स या लिंक पर ही भरोसा करें

लॉन्च के बाद, ऐप स्वचालित रूप से सत्यापन के लिए पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि जैसे सत्यापित सरकारी डेटाबेस से उपयोगकर्ता डेटा खींच सकता है। ऐप आने तक, आपको यूआईडीएआई के पोर्टल और नामांकन केंद्रों के माध्यम से मौजूदा अपडेट प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत है, कई ऑनलाइन सेवाओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है। पते या जन्मतिथि में बदलाव के लिए वैध प्रमाण तैयार रखें। एक बार जब ई-आधार ऐप लॉन्च हो जाए, तो विज़िट से बचने के लिए ऐप के माध्यम से अपडेट करें, खासकर यदि आप अपना फ़ोन नंबर स्थानांतरित करते हैं या बदलते हैं। आधिकारिक यूआईडीएआई घोषणा के लिए बने रहें, अनौपचारिक ऐप्स या लिंक पर भरोसा न करें।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it