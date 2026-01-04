05 JANMONDAY2026 3:00:35 AM
Nari

82 साल की महिला की SHOCKING रिपोर्ट,जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Jan, 2026 06:19 PM
82 साल की महिला की SHOCKING रिपोर्ट,जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

नारी डेस्क:  कोलंबिया में एक 82 वर्षीय महिला के पेट में लगभग 40 साल से एक 'स्टोन बेबी' मौजूद था। महिला पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल गई, तो जांच के दौरान डॉक्टरों को यह बेहद दुर्लभ और चौंकाने वाला मामला सामने आया। डॉक्टरों के अनुसार, यह 'स्टोन बेबी' तब बनता है जब गर्भधारण विफल हो जाता है और भ्रूण शरीर के अंदर रह जाता है। शरीर संक्रमण से बचने के लिए भ्रूण को पत्थर यानी कैल्सिफाइड रूप में बदल देता है।

कहां पाया गया स्टोन बेबी?

महिला के पेल्विक एरिया (कमर और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के बीच) में यह 4 पाउंड (करीब 1.8 किलोग्राम) का कैल्सीफाइड भ्रूण मौजूद था। डॉक्टरों का कहना है कि महिला दशकों तक इसे अपने शरीर में लिए घूम रही थी, और उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

PunjabKesari

स्टोन बेबी कैसे बनता है?

जब गर्भधारण गर्भाशय के बजाय पेट में हो जाता है और भ्रूण सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता। शरीर में पर्याप्त खून की सप्लाई न मिलने पर भ्रूण को बाहर निकालना संभव नहीं होता। शरीर इम्यून सिस्टम की प्रक्रिया का उपयोग करके भ्रूण को कैल्सिफाइड यानी पत्थर में बदल देता है। यह प्रक्रिया महिला को संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों से बचाती है। डॉक्टर गार्सी ने बताया कि यह प्रक्रिया कुछ हद तक घुटने या अन्य शरीर के हिस्सों में कार्टिलेज के कैल्सिफिकेशन जैसी होती है। यही वजह है कि यह 'स्टोन बेबी' दशकों तक बिना किसी लक्षण के पेट में रह सकता है।

PunjabKesari

कितनी दुर्लभ घटना है यह?

डॉक्टरों के अनुसार, लगभग 10,000 गर्भधारणों में से एक में ऐसी पेट में गर्भावस्था होती है। मामला वायरल हालांकि यह घटना 13 साल पुरानी है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर इसे फिर से शेयर किया गया है। इसे देखकर कई लोग हैरान हैं कि ऐसा भी संभव है। यह मामला दिखाता है कि मानव शरीर कितनी अद्भुत तरीके से खुद को सुरक्षित रखता है। स्टोन बेबी जैसी दुर्लभ परिस्थितियाँ वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद रोचक हैं और मेडिकल इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।  

 

X

X

