Dharmendra से आखिरी मुलाकात को तरस गईं थी ये एक्ट्रेस, ICU के बाहर घंटों करती रही...

नारी डेस्क : बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके अंतिम समय में परिवार के अलावा किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वह वेंटिलेटर पर थे। इस बीच 1970-80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मुमताज ने खुलासा किया कि वह धर्मेंद्र से उनकी आखिरी घड़ी में नहीं मिल पाईं और ICU के बाहर घंटों इंतजार करती रहीं।

30 मिनट तक ICU के बाहर बैठीं मुमताज

मुमताज ने बताया कि वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में धर्मेंद्र से मिलने गई थीं। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन वेंटिलेटर सपोर्ट पर होने की वजह से किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं थी। मुमताज लगभग 30 मिनट तक ICU के बाहर बैठीं, यह उम्मीद करते हुए कि शायद उनसे मुलाकात हो जाए। लेकिन अंत में, उन्हें धर्मेंद्र को आखिरी बार देखे बिना ही लौटना पड़ा।

आखिरी मुलाकात 4 साल पहले हुई थी

मुमताज ने यह भी बताया कि उनका धर्मेंद्र से आखिरी व्यक्तिगत मुलाकात 2021 में हुई थी। वह उनके घर पर उनसे मिली थीं और यह मुलाकात उनके लिए हमेशा यादगार रहेगी। उन्होंने धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और परिवार के प्रति भी गहरी संवेदना जताई। मुमताज ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के साथ एक पुरानी फोटो शेयर करते हुए उन्हें ‘गोल्डन हार्ट’ बताया। उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि शानदार इंसान थे। मुमताज ने उनके व्यक्तित्व, मित्रता और सादगी की तारीफ की और उन्हें कभी न भूलने वाले लेजेंड के रूप में याद किया।

