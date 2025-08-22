26 AUGTUESDAY2025 2:48:23 PM
देश के अमीर शख्स Mukesh Ambani की मां के पास कितना पैसा, Kokilaben Ambani की Networth

देश के अमीर शख्स Mukesh Ambani की मां के पास कितना पैसा, Kokilaben Ambani की Networth

नारी डेस्क : भारत के सबसे प्रतिष्ठित और धनी परिवारों में से एक अंबानी परिवार की मुखिया कोकिलाबेन अंबानी 91 वर्ष की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं। कोकिलाबेन, जिनका नाम केवल एक बड़ी संपत्ति या व्यवसाय से नहीं, बल्कि परिवार की एकता और सादगी के पर्याय के रूप में भी लिया जाता है, ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की पत्नी होने के नाते अपने परिवार को हमेशा मजबूती से संभाला है। वे मुकेश और अनिल अंबानी की मां हैं और परिवार में विवादों को सुलझाने और संपत्तियों के बंटवारे में उनकी भूमिका अतुलनीय रही है।

परिवार में शांति की सूत्रधार

धीरूभाई अंबानी के 2002 में निधन के बाद अंबानी परिवार एक बड़ा संकट झेल रहा था। उनके दो बेटे, मुकेश और अनिल, के बीच विवाद गहराने लगा था, जो न केवल परिवार में तनाव का कारण बना बल्कि व्यवसायिक मामलों में भी मतभेद पैदा हो गए। ऐसे समय में कोकिलाबेन अंबानी ने अपने संकल्प और समझदारी से परिवार के इस बड़े विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोकिलाबेन ने दोनों भाइयों के बीच सौहार्द स्थापित किया और पिता धीरूभाई की विरासत के न्यायसंगत बंटवारे के लिए काम किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने न केवल परिवार को एक सूत्र में पिरोया, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की संपत्तियों का सही बंटवारा कर एक स्थिरता भी लाई, जिससे अंबानी परिवार ने फिर से विकास की राह पकड़ ली। उनकी समझदारी और निर्णायक नेतृत्व ने इस विवाद को सुलझाने में परिवार को एक नया जीवनदान दिया।

₹18,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति की धनी

कोकिलाबेन अंबानी केवल परिवार की शांति की संरक्षक ही नहीं, बल्कि एक बड़ी संपत्ति की भी मालकिन हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹18,000 करोड़ के करीब आंकी जाती है। इसके अलावा, उनके नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के करीब 1.57 करोड़ शेयर हैं, जो कंपनी की कुल हिस्सेदारी का लगभग 0.24% है। यह हिस्सेदारी उन्हें अंबानी परिवार की सबसे बड़ी शेयरधारक सदस्य बनाती है। विशेष बात यह है कि इस शेयरहोल्डिंग में उनकी हिस्सेदारी मुकेश अंबानी से भी अधिक है, जो दर्शाता है कि परिवार के वित्तीय मामलों में कोकिलाबेन का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में वे न केवल एक परिवार की माता हैं, बल्कि एक प्रभावशाली निवेशक भी हैं, जिनका व्यवसाय में सम्मान है।

जीवन की सादगी और परिवार की मजबूत आधारशिला

कोकिलाबेन का जन्म 1934 में जामनगर, गुजरात में हुआ था। वे उस दौर की साक्षी हैं जब भारत स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था। उन्होंने देश के उत्थान और आधुनिकरण दोनों का अनुभव किया है। एक सादगी पसंद महिला के रूप में, कोकिलाबेन का व्यक्तित्व बेहद सरल और साफ-सुथरा है। 1955 में उन्होंने धीरूभाई अंबानी से शादी की। एक इंटरव्यू में कोकिलाबेन ने बताया कि उनके पति ने उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए प्रेरित किया था ताकि वे अपने सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में आत्मविश्वास के साथ बड़े अधिकारियों और मेहमानों से बातचीत कर सकें। यह उनकी जिंदगी में छोटे-छोटे बदलावों की एक कहानी है, जो बड़ी सोच और समझ को दर्शाती है। कोकिलाबेन ने अपने चार बच्चों मुकेश, अनिल, नीना कोठारी और दीप्ति सालगांवकर को भी ऐसे संस्कार दिए जो आज अंबानी परिवार को देश-विदेश में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाते हैं।

जामनगर अंबानी परिवार का विशेष शहर

जामनगर का अंबानी परिवार के लिए खास महत्व है। यही वह जगह है जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज की बड़ी रिफाइनरी स्थापित है, जो देश की सबसे बड़ी तेल शोधन इकाइयों में से एक है। हाल ही में कोकिलाबेन के पोते अनंत अंबानी की प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन भी जामनगर में हुई थी, जिसने इस शहर को फिर से एक बार अंबानी परिवार की खुशियों का केंद्र बना दिया। जामनगर और अंबानी परिवार का रिश्ता सिर्फ व्यवसाय तक सीमित नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ है।

कोकिलाबेन अंबानी केवल एक संपत्ति की मालकिन या एक प्रभावशाली बिजनेस परिवार की सदस्य नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने परिवार को हर कठिन दौर में मजबूती से संभाला। उन्होंने रिलायंस की विरासत को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखा। उनकी सादगी, दृढ़ता और दूरदर्शिता आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

