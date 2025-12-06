नीता अंबानी ने 100 साल पुराने इयररिंग्स और मां के हाथफूल के साथ दिखाया शाही अंदाज

08 DECMONDAY2025 10:44:12 PM
 नारी डेस्क: नीता अंबानी एक बार फिर साबित कर गईं कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वह न केवल भारतीय कलाकारों की कला और हस्तशिल्प को देश-विदेश में प्रस्तुत करती हैं, बल्कि उनका शाही पहनावा हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। हाल ही में उन्होंने अपने लेटेस्ट लुक से एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

नीता अंबानी का रॉयल बनारसी साड़ी लुक

मुकेश अंबानी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ऐसे में उनका परिवार हमेशा हाई-एंड लाइफस्टाइल के लिए सुर्खियों में रहता है। खासकर नीता अंबानी, जिनकी फैशन चॉइस न सिर्फ शानदार होती हैं, बल्कि उनके पहनावे में भारतीय विरासत और संस्कृति की झलक भी साफ दिखाई देती है। यह उनके लेटेस्ट लुक में भी देखने को मिला, जब उन्होंने रिलायंस इनिशिएटिव स्वदेश ब्रांड के फ्लैगशिप स्टोर के लिए आयोजित एक खास सेलिब्रेशन में शिरकत की।

नीता ने इस इवेंट में नीली स्वदेश पीकॉक बनारसी साड़ी पहनी, जिसमें पारंपरिक कढुआ बुनाई और इंटीग्रेट मीना मोटिफ्स का खूबसूरत काम किया गया था। कढुआ बुनाई तकनीक बेहद पुरानी और शाही मानी जाती है, जिसमें हर मोटिफ को अलग से सिल्क थ्रेड या जरी के साथ बुना जाता है। साड़ी पर फ्लोरल मोटिफ्स से पीकॉक का डिज़ाइन बनाया गया था और बॉर्डर को सुनहरी जरी और पोल्की मोटिफ्स से सजाया गया, जिसे नीता ने ओपन पल्लू के साथ ड्रैप करके महारानी जैसी फीलिंग दी।

मनीष मल्होत्रा का कस्टम ब्लाउज

साड़ी स्वदेश की थी, लेकिन नीता ने इसे मनीष मल्होत्रा के कस्टम ब्लाउज के साथ पेयर किया। इस ब्लाउज में पोल्की बॉर्डर और लटकन थी, जो इसके रॉयल टच को और बढ़ा रही थी। हाफ स्लीव्स पर बने इंटीग्रेट डिजाइन और राउंड नेकलाइन ने इसे और भी खास बना दिया। ब्लाउज की डोरी और बॉर्डर के चारों ओर छोटे बटन पर पारंपरिक कारीगरों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स थीं, जिनमें हिंदू देवी-देवताओं को दर्शाया गया था।

100 साल पुराने इयररिंग्स और स्टेटमेंट रिंग

नीता ने अपने लुक में 100 साल पुराने हाथ से बने कुंदन पोल्की इयररिंग्स पहनकर शाही ठाठ दिखाई। ये इयररिंग्स उनके कंधों से भी नीचे तक जा रही थीं और डिजाइन में यूनिकनेस थी। इसके साथ उन्होंने स्वदेश की स्टेटमेंट बर्ड रिंग भी पहनी, जो पारंपरिक जड़ाऊ तकनीक से बनाई गई थी और पोल्की डायमंड व रूबी से सजाई गई थी। इस जूलरी ने उनके लुक की ब्यूटी को और एन्हांस किया।

मां का हाथफूल और पारिवारिक प्यार

नीता ने इस इवेंट में अपनी मां पूर्णिमा दलाल का हाथफूल पहनकर अपनी मां का प्यार भी अपने साथ रखा। अंबानी परिवार की महिलाएं अक्सर अपनी शाही जूलरी को पीढ़ियों से पहनती आई हैं, और नीता भी इस परंपरा को जारी रखती हैं। यह उनके लुक में पारिवारिक प्यार और विरासत का एहसास भी जोड़ता है।

फाइनल टच और मेकअप

नीता ने अपने देसी लुक को ब्राउन लिप्स और सटल मेकअप के साथ पूरा किया। बालों को मिडिल पार्टिशन के साथ बन में बांधा गया और लाल बिंदी ने उनके चेहरे पर खास निखार दिया। जैसे ही उन्होंने इवेंट में एंट्री ली, सभी ने उनका रॉयल अंदाज देखा और तारीफ की। उन्होंने यहां उपस्थित कलाकारों और कारीगरों से भी व्यक्तिगत रूप से परिचय लिया और उनका सम्मान किया।
 

