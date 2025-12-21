भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के घर जन्मा दूसरा बेटा ‘काजू’, अस्पताल से शेयर किया व्लॉग

नारी डेस्क: मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया ने अपने दूसरे बेटे काजू का स्वागत किया है। भारती दूसरी बार माँ बनी हैं। कपल ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी कि उनके घर एक और नन्हा मेहमान आया है। हाल ही में भारती ने हॉस्पिटल के बेड से व्लॉग शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। व्लॉग में भारती ने बताया कि उनका बेटा अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, इसलिए उन्होंने अभी तक उसे अपने गले नहीं लगाया। भारती ने कहा, “अब मुझे यह भी नहीं लग रहा कि लड़की क्यों नहीं हुई, बस यही सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे मेरे बेटे से मिलने दिया जाए ताकि मैं उसे गले लगा सकूँ।”

इस व्लॉग में भारती ने यह भी साझा किया कि दो बेटों के बाद भी उनकी इच्छा एक बेटी की है। हर्ष लिंबाचिया ने भी डिलीवरी के अनुभव के बारे में बताया। हर्ष के अनुसार, पहले बेटे के समय भारती को 8-10 घंटे लेबर पेन झेलना पड़ा था, लेकिन इस बार डिलीवरी जल्दी हुई और भारती को ज्यादा दर्द नहीं हुआ।

गौरतलब है कि भारती सिंह ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में अपनी फैमिली के साथ किया था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी की खुशखबरी और तस्वीरें भी शेयर की थीं।

फैंस अब दोनों के घर आए नन्हें मेहमान काजू के वीडियो और तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।