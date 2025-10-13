KBC Junior में Big B संग बच्चे की बदतमीजी देख Fans बोले - ये तो Jaya Bachchan की Copy

नारी डेस्क : ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का 17वां सीजन इन दिनों खासा चर्चा में है। इस बार शो का जूनियर वर्जन चल रहा है, जिसे हमेशा की तरह अमिताभ बच्चन (Big B) होस्ट कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में आए एक एपिसोड में ऐसा कुछ हुआ जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। दरअसल, शो के जूनियर स्पेशल एपिसोड में आए गुजरात के स्टूडेंट इशित की हरकतों ने दर्शकों को नाराज कर दिया। फैंस का कहना है कि बच्चे ने बिग बी से बदतमीजी की, और अब इस पर लोगों के रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।

क्या हुआ शो में?

‘केबीसी 17’ के जूनियर स्पेशल एपिसोड में जब इशित हॉट सीट पर बैठे तो वे बेहद एक्साइटेड नजर आए।

बिग बी ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा — “आपको कैसा लग रहा है हॉट सीट पर बैठकर?”

इस पर बच्चे ने जवाब दिया

“मैं बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। गेम के नियम समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पहले से सब पता है।”

अमिताभ बच्चन ने इस बात पर बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुरा दिया। लेकिन, जब-जब वे सवाल समझाने की कोशिश करते, इशित बार-बार बीच में बोल पड़ते।

फैंस का गुस्सा फूटा सोशल मीडिया पर

बच्चे के इस व्यवहार ने दर्शकों को नाराज कर दिया।

ट्विटर (X) और इंस्टाग्राम पर कई यूजर्स ने बच्चे की संस्कारहीन हरकत की आलोचना की।

कुछ रिएक्शन ऐसे रहे

“पढ़ाओ-लिखाओ लेकिन संस्कार भी दो।” एक ने कहा “ये तो जया बच्चन का वर्जन है!”

“बिग बी को यहां जया बच्चन से रिप्लेस कर देना चाहिए।”

वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बिग बी ने जिस संयम और शालीनता से स्थिति संभाली, वह काबिल-ए-तारीफ है।

अमिताभ बच्चन का रिएक्शन

एपिसोड के वायरल होने के बाद, अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर (X) अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा —

“कुछ कहने को है नहीं... बस स्तब्ध।”

Sir isko 2 jhapaad marne chahiye the pic.twitter.com/Xq5JOQwOIj — . (@Stteve_1) October 12, 2025

लोगों का मानना है कि यह ट्वीट उसी बच्चे की हरकत पर अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है।

‘केबीसी जूनियर’ (KBC Junior) का यह एपिसोड सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां कुछ लोग इसे बच्चों की नई पीढ़ी के ओवरकॉन्फिडेंस से जोड़ रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि बच्चों को शो जैसी जगहों पर विनम्रता सिखाना सबसे जरूरी है। अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर अपनी शालीनता और संयम से सबका दिल जीत लिया, लेकिन यह वाकया दर्शाता है कि संस्कार की शिक्षा आज भी उतनी ही अहम है जितनी पढ़ाई की।