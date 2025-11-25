दुख से जूझ रहा है देओल परिवार, करण देओल ने दादा धर्मेंद्र के लिए आखिरी ज़िम्मेदारियां की पूरी

नारी डेस्कङ देओल परिवार के लिए बहुत इमोशनल समय के बीच, करण देओल अपने दादा महान एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए चुपचाप आगे आए। जब उनके पिता, सनी देओल इस अपूरणीय क्षति का दुख मना रहे हैं, करण को मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट से 'शोले' आइकन की अस्थियां ले जाते देखा गया। अंतिम संस्कार के एक दिन बाद, करण देओल को श्मशान घाट से दिवंगत लेजेंड की अस्थियां ले जाते देखा गया। अपने दादा की अस्थियां ले जाते समय वह काफी दुखी नजर आए।



करण देओल 25 नवंबर को सुबह करीब 8:30 बजे अपने दादा की अस्थियां लेने के लिए एक पुजारी के साथ श्मशान घाट पहुंचे। ज़रूरी रस्में करने के बाद, वह अस्थियां एक कलश में लेकर चले गए। करण और उनके भाई राजवीर देओल का अपने दादा धर्मेंद्र के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। करण अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ फोटो पोस्ट करके इस प्यार को दिखाते थे, जिसमें उनके साथ बिताए खास पलों की झलकियां होती थीं। जनवरी में, करण ने मनाली में अपनी छुट्टियों से अपने दादा के साथ एक दिल को छू लेने वाली फोटो शेयर की और उसे कैप्शन दिया, “पहाड़ों के नज़ारों से लेकर दिल को छू लेने वाले पलों तक, आपके साथ हर पल बड़े पापा एक आशीर्वाद है। आपकी समझदारी, हंसी और आपके प्यार के लिए शुक्रगुजार हूं।”



24 नवंबर को, धर्मेंद्र को मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पर उनके करीबी परिवार के सदस्यों के बीच दफनाया गया। विदाई बहुत करीबी और इमोशनल थी, जिसमें उनके बच्चों ने अंतिम संस्कार किया। हेमा मालिनी और प्रकाश कौर उनके बच्चों और पोते-पोतियों को हिम्मत देने के लिए खड़ी रहीं। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, अनिल कपूर, जीतेंद्र, संजय दत्त, अभय देओल, शत्रुघ्न सिन्हा और कई अन्य सेलेब्स ने अंतिम संस्कार में अपनी श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र, जिन्हें प्यार से बॉलीवुड के ही-मैन के नाम से जाना जाता था, 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में गुज़र गए। उनके परिवार में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीता देओल हैं, साथ ही हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना देओल भी हैं।