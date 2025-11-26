फंदे से लटकी मिली कमला पसंद पान मसाला के मालिक की बहू, सुसइड नोट में बयां किया दर्द

नारी डेस्क: मंगलवार शाम को साउथ दिल्ली के वसंत विहार में एक 40 साल की महिला ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने वाली कोई और नहीं बल्कि मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर की पुत्रवधू दीप्ति चौरसिया है। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है।



पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ की है और ऑटोप्सी करवाई है। महिला के परिवार का बयान अभी दर्ज होना बाकी है। पुलिस के अनुसार दीप्ति का शव पंखे से लटका मिला है। शव के पास से मिले सुसाइड नोट में लिखा गया है कि- 'अगर किसी रिश्ते में प्यार और विश्वास नहीं है तो फिर रिश्ते में रहने और जीने की वजह क्या है।'



मृतका दीप्ति के परिजनों से ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। प्ति की साल 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी। दोनों का 14 साल का एक लड़का है। बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने दो शादी कर रखी हैं। दूसरी पत्नी दक्षिण भारत के फिल्मों की अभिनेत्री है।

