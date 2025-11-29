02 DECTUESDAY2025 8:25:41 PM
पान मसाला के मालिक के बेटे और पत्नी पर केस दर्ज, कुछ दिन पहले बहू ने किया था सुसाइड

  Updated: 29 Nov, 2025 01:16 PM
नारी डेस्क:  दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कमला पसंद पान मसाला के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया के पति और सास के खिलाफ FIR दर्ज की। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले दीप्ति अपने साउथ-वेस्ट दिल्ली वाले घर में लटकी हुई मिली थीं। 38 साल की दीप्ति मंगलवार दोपहर वसंत विहार वाले घर के ड्रेसिंग रूम में लटकी हुई मिलीं। उनके पति उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।


 पुलिस ने बताया कि दीप्ति की मां की शिकायत पर वसंत विहार पुलिस स्टेशन में उसके पति और सास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) (संयुक्त जिम्मेदारी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि उसके कमरे से एक डायरी मिली है जिसमें कथित तौर पर शादी में अक्सर होने वाले झगड़ों की एंट्री हैं। चल रहे झगड़े के कारण यह जोड़ा दो घरों में अलग-अलग रह रहा था।
 

दीप्ति के भाई, ऋषभ ने उसके पति के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं, जबकि परिवार के वकील ने शादी में झगड़े की खबरों को "बेबुनियाद" बताया है। क्राइम टीम ने मौके का मुआयना किया, बयान दर्ज किए गए और सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों के एक बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। जांच की कार्रवाई चल रही है। दीप्ति, एक होममेकर हैं, जिनकी शादी 2010 में चौरसिया परिवार में हुई थी, उनके दो बच्चे हैं। 

