मम्मी पापा के के कारण जुदा हुए  भाई- बहन को देख जज का पिघला दिल, सुनाया बड़ा फैसला

नारी डेस्क: यह आम बात है कि जब कोई कपल, जिसके दो बच्चे हैं, किसी शादी के झगड़े की वजह से अलग रहने लगते हैं तो बच्चे भी अलग हो जाते हैं, जिसमें एक मां के साथ और दूसरा पिता के साथ रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में सवाल उठाया कि माता-पिता के बीच की दिक्कतों की वजह से भाई-बहनों को अलग-अलग क्यों रहना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि बच्चों को साथ रहना और आगे बढ़ना चाहिए।



कुछ सालों से अलग रह रहे हैं भाई- बहन

एक कपल के शादी के झगड़े की सुनवाई करते हुए, जस्टिस जे बी पारदीवाला और के वी विश्वनाथन की बेंच ने दुख जताया जब उन्हें बताया गया कि पति-पत्नी पिछले कुछ सालों से अलग रह रहे हैं और उनके नाबालिग बच्चे भी अलग रह रहे हैं - लड़का पिता के साथ और लड़की मां के साथ। कोर्ट ने कहा- "हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि नाबालिग भाई-बहन अलग रह रहे हैं। यह अलगाव बहुत दर्दनाक है। भाई-बहनों को एक साथ बड़ा होना है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्हें क्यों तकलीफ उठानी चाहिए? भले ही पार्टियों (पति और पत्नी) ने अलग होने का फैसला किया हो, हमें लगता है कि भाई-बहनों को एक साथ रहना और बड़ा होना चाहिए," ।

कोर्ट ने दी सुलाह करने की सलाह



जब झगड़ा कर रहे कपल की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि SC मीडिएशन सेंटर के सामने उनके बीच मीडिएशन चल रहा है, तो कोर्ट ने मीडिएशन का नतीजा आने तक सुनवाई टाल दी। लेकिन कोर्ट ने फिर से इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर मीडिएशन फेल हो जाता है और वे अलग होने का फैसला करते हैं, तब भी यह पक्का करने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए कि भाई-बहन माता-पिता में से किसी एक के साथ रहें।



भाई- बहन को एक साथ बड़ा होना चाहिए: कोर्ट



कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा- "हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि नाबालिग बेटा पति के साथ है, जबकि नाबालिग बेटी मां के साथ है। भाई-बहनों का यह अलग होना बहुत दर्दनाक है। भाई-बहनों को एक साथ बड़ा होना है। उन्होंने कोई गलती नहीं की है। हम चाहते हैं कि पार्टियां मीडिएशन जारी रखें और जहां तक ​​हो सके, किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश करें। भले ही पार्टियां इज्ज़त और शांति से अलग होने का फैसला करें, हमारा मानना ​​है कि भाई-बहनों को एक साथ बड़ा होना चाहिए। या तो पति बच्चों को पालेगा, या मां बच्चों को पालेगी।"