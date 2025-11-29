02 DECTUESDAY2025 8:15:17 PM
भयंकर तूफान से 46 लोगों की हुई मौत, अगले 48 घंटे तेज हवाओं के साथ होगी जोरदार बारिश

  Edited By vasudha,
  Updated: 29 Nov, 2025 10:56 AM
नारी डेस्क: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज हो रहा साइक्लोनिक तूफान दितवाह पिछले छह घंटों में आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और शनिवार सुबह 2.30 बजे चेन्नई से लगभग 430 किलोमीटर दक्षिण में था। जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ा चेन्नई और उसके आस-पास के जिलों में भारी बारिश हुई, शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई और सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। श्रीलंका में साइक्लोन 'दितवाह' से अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है और 23 लोग अभी भी लापता हैं।

तेजी से बढ़ रहा है तूफान

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सुबह 7.30 बजे के बुलेटिन के मुताबिक, दितवाह के श्रीलंका के तटीय इलाकों से होते हुए उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और 30 नवंबर की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में फिर से उभरने की उम्मीद है, जो उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ेगा। इस सिस्टम के समुद्र तट के पास पहुंचने पर और तेज़ होने का अनुमान है, जिससे भारी बारिश, तेज़ हवाएं और समुद्र में उथल-पुथल मच सकती है। खराब होते मौसम को देखते हुए, पुडुचेरी के साथ-साथ कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।


IMD ने जारी की  एडवाइज़री

चेन्नई, पुडुक्कोट्टई, तंजावुर, तिरुवरुर, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, रानीपेट, नागपट्टिनम, अरियालुर, पेरम्बलुर, तिरुचिरापल्ली, सेलम, कल्लाकुरिची और तिरुवन्नामलाई जिलों के साथ-साथ कराईकल क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही तिरुवल्लूर ज़िले में काफ़ी बारिश हुई है, खासकर पोन्नेरी, मिंजुर, पुलिकट, थाचूर, चोलावरम, पुझल और गुम्मिडीपूंडी के कई हिस्सों में, और सुबह तक लगातार बारिश होती रही। IMD ने मछुआरों को अपनी एडवाइज़री फिर से जारी की है, जिसमें उनसे 1 दिसंबर तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों, और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर न जाने की अपील की गई है।

दो दिन हालात रहेंगे खराब

अभी समुद्र में मौजूद मछुआरों को 30 नवंबर तक इन इलाकों के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप-मालदीव इलाके और केरल के तट पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। तट के कुछ हिस्सों में 50-60 kmph की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं, जो 70 kmph तक पहुंच सकती हैं। हवा की स्पीड और बढ़ने की उम्मीद है, जो 29 नवंबर की सुबह से 30 नवंबर की सुबह के बीच 70-80 kmph की तेज़ हवाएं और 90 kmph तक पहुंच सकती है। हालात धीरे-धीरे ठीक होने की संभावना है, 1 दिसंबर तक हवाएं फिर से 50-60 kmph की तेज़ हो जाएंगी। समुद्र अभी भी खराब से बहुत खराब है, और 30 नवंबर तक हालात बहुत खराब से ज़्यादा खराब होने की उम्मीद है। 1 दिसंबर से धीरे-धीरे सुधार होने की संभावना है, हालांकि समुद्र खराब बना रहेगा। अधिकारियों ने लोगों से अलर्ट रहने, लोकल एडवाइज़री मानने और गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने की अपील की है क्योंकि साइक्लोन दितवाह तट की ओर बढ़ रहा है।
 

