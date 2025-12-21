दिल्ली की जहरीली हवा पर चीन का सुझाव, 3000 उद्योग बंद या शिफ्ट करने की सलाह

नारी डेस्क : दिल्ली की लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर चीन की ओर से एक कड़ा और विवादास्पद सुझाव सामने आया है। चीन ने राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्थित करीब 3,000 भारी उद्योगों को स्थायी रूप से बंद करने या शहर से बाहर स्थानांतरित करने की सलाह दी है, ताकि वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। चीन का यह सुझाव उसके अपने अनुभवों पर आधारित है। बीजिंग में लंबे समय तक गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या रही, लेकिन वहां सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भारी उद्योगों को शहर से बाहर शिफ्ट किया, कोयले पर निर्भरता कम की और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इन फैसलों के बाद बीजिंग की हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया।

दिल्ली के लिए अन्य सुझाव भी दिए

चीन ने दिल्ली के लिए कुछ अन्य अहम उपाय भी सुझाए हैं। इनमें पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध, इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग और औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्त निगरानी शामिल है।

लागू करना बड़ी चुनौती

विशेषज्ञों का मानना है कि सैद्धांतिक रूप से चीन का मॉडल दिल्ली में कारगर हो सकता है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं होगा। हजारों उद्योगों को बंद या स्थानांतरित करने से लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा राज्यों के बीच समन्वय, राजनीतिक इच्छाशक्ति और आर्थिक नुकसान जैसे गंभीर मुद्दे भी सामने आएंगे।

सख्त फैसलों की जरूरत

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की हवा को सुधारने के लिए आधे-अधूरे कदम काफी नहीं होंगे। यदि स्थायी समाधान चाहिए, तो सरकार को उद्योग, परिवहन, ऊर्जा और शहरी नियोजन चारों मोर्चों पर एक साथ सख्त फैसले लेने होंगे। फिलहाल चीन का यह सुझाव नीति निर्माताओं के लिए चेतावनी और उदाहरण दोनों के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यही है कि क्या भारत भी अपने नागरिकों की सेहत के लिए इतने कड़े कदम उठाने को तैयार है।