धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर भावुक हुईं हेमा मालिनी, बोलीं टूटे दिल के टुकड़ों को जोड़कर फिर से...

नारी डेस्क : बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर एक बेहद भावुक खत लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपने जज़्बात दिल खोलकर बयां किए हैं और धर्मेंद्र के साथ अपनी दो अनदेखी तस्वीरें भी साझा की हैं। हेमा का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर लोगों की आंखें नम कर रहा है।
हेमा मालिनी के लिए यह जन्मदिन बेहद खास होने के साथ-साथ दर्द से भरा भी रहा, क्योंकि यह पहला मौका है जब धर्मेंद्र उनके बीच नहीं हैं। 8 दिसंबर का दिन हर साल परिवार के लिए उत्सव का दिन होता था, लेकिन इस बार वही खुशी गहरे गम में बदल गई। धर्मेंद्र को याद करते हुए हेमा मालिनी ने पति के नाम एक लंबा भावनात्मक खत लिखा।
अपने इस पत्र में हेमा ने लिखा कि धर्मेंद्र के जाने के बाद से उनका दिल टूट चुका है और वह धीरे-धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने लिखा, “दो हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं जब तुम मेरा दिल तोड़कर चले गए। मैं धीरे-धीरे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ रही हूं और अपनी जिंदगी को फिर से बुनने की कोशिश कर रही हूं, यह जानते हुए कि तुम हमेशा मेरी आत्मा के साथ रहोगे।”
हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ बिताए पलों को याद करते हुए ईश्वर का आभार व्यक्त किया और अपनी बेटियों ईशा और अहाना को अपने रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि साथ बिताई गई यादें हमेशा उनके दिल में ज़िंदा रहेंगी और उन्हें सुकून देती रहेंगी।
पोस्ट के साथ शेयर की गई तस्वीरों में एक तस्वीर में हेमा लाल साड़ी में नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वह धर्मेंद्र को अपने हाथों से पेड़े खिलाती दिख रही हैं। ये तस्वीरें फैंस के लिए बेहद खास बन गई हैं। गौरतलब है कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। अपने पिता के 90वें जन्मदिन पर उनके बच्चों सनी देओल और ईशा देओल ने भी सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।