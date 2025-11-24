इस फिल्म में नजर आएंगे धर्मेंद्र जी, निभाएंगे बेहद खास किरदार...

नारी डेस्क : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर से पूरे फिल्म उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई है। सेलेब्रिटी से लेकर फैन्स तक, सभी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच उनकी अपकमिंग फिल्म ‘इक्कीस’ का नया पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसने प्रशंसकों में उत्साह भर दिया है। वॉर ड्रामा जॉनर में बनी यह फिल्म दिसंबर में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

पोस्टर में दमदार लुक में नजर आए धर्मेंद्र

फिल्म के मेकर्स मैडॉक फिल्म्स ने सोमवार को नया पोस्टर जारी किया, जिसमें धर्मेंद्र का अलग और भावनात्मक रूप देखने को मिला। पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा गया। “पिता बेटों को पालते हैं, दिग्गज राष्ट्रों को गढ़ते हैं। धर्मेंद्रजी, 21 साल के अमर सैनिक के पिता के रूप में भावनाओं का पावरहाउस।” फैंस धर्मेंद्र के इस इंटेंस और ग्रैविटी से भरे लुक की खूब तारीफ कर रहे हैं।

अगस्त्य नंदा के पिता की भूमिका में दिखेंगे धर्मेंद्र

फिल्म ‘इक्कीस’ में धर्मेंद्र, अगस्त्य नंदा के पिता की भूमिका निभाते दिखेंगे। यह उनके लिए लंबे समय बाद बड़ा कमबैक माना जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से वे स्वास्थ्य कारणों से स्क्रीन से दूर थे। फिल्म में धर्मेंद्र भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता की भूमिका निभा रहे हैं। यह किरदार फिल्म की भावनात्मक नींव है। धर्मेंद्र इससे पहले ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ (2024) और ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ (2023) में नजर आए थे।

अगस्त्य नंदा बनेंगे अरुण खेत्रपाल

अगस्त्य नंदा, जिन्होंने 2023 में जोया अख्तर की फिल्म ‘द आर्चीज’ से डेब्यू किया था, इस फिल्म में गंभीर और बहादुर सैनिक अरुण खेत्रपाल के रूप में दिखाई देंगे। अरुण खेत्रपाल वह वीर योद्धा थे, जो 1971 भारत-पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान सिर्फ 21 साल की उम्र में शहीद हुए थे। उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वे देश के सबसे युवा परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता बने।

यें भी पढ़ें : धर्मेंद्र जी का आखिरी पोस्ट हुआ Viral, जिसे देखकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

25 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म

श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी ‘इक्कीस’ को मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी श्रीराम राघवन, अरिजीत बिस्वास और पूजा लाधा सूरती ने मिलकर लिखी है। धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा के अलावा फिल्म में जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी नजर आएंगे। यह फिल्म 25 दिसंबर, क्रिसमस के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होगी।

