इन बीमारियों से जूझ रहे थे बॉलीवुड के ही-मैन, 50 पार होते ही बॉडी देने लगती है ये संकेत!

नारी डेस्क : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र ने आज अंतिम सांस ली। कुछ दिनों पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र पिछले कई दिनों से डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में थे। हालांकि कुछ दिन पहले उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन उनकी हालत लगातार नाज़ुक बनी हुई थी।

किस बीमारी से जूझ रहे थे धर्मेंद्र?

रिपोर्ट्स के अनुसार, धर्मेंद्र शुरुआत में सिर्फ एक सामान्य हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन जांच के दौरान डॉक्टरों ने महसूस किया कि उनकी स्थिति तुरंत मेडिकल सुपरविजन की मांग करती है। अस्पताल की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते उन्हें आईसीयू (ICU) में भर्ती किया गया। उस समय उनका हार्ट रेट करीब 70, ब्लड प्रेशर 140/80, और यूरिन आउटपुट सामान्य बताया गया था। सुरक्षा और एहतियात के चलते डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन निगरानी में रखने का निर्णय लिया। इस बीच उनकी तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर कई अफवाहें भी फैलीं, जिन्हें उनकी बेटी ने पूरी तरह गलत बताते हुए खारिज कर दिया था।

सांस फूलने की समस्या कितनी गंभीर थी?

89 वर्ष की उम्र में दिल और फेफड़ों की कार्यक्षमता स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है।

धर्मेंद्र की बढ़ती उम्र के साथ यह समस्या बार-बार सामने आने लगी थी।

जरा-सी थकान पर सांस फूलना।

ऑक्सीजन लेवल में हल्की गिरावट पर बेचैनी होना।

फेफड़ों में हल्का संक्रमण होने पर दिक्कत आना।

दिल की धड़कनें सामान्य न चलना।

शरीर में पानी रुकना (Fluid Retention)

बुज़ुर्गों में सांस फूलना कई बार दिल, फेफड़ों या ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। धर्मेंद्र के मामले में यह समस्या अचानक और बार-बार दिखाई दे रही थी, जिससे उनकी सेहत ज्यादा जटिल होती चली गई।

हाल ही में हुई थी मोतियाबिंद की सर्जरी

कुछ महीने पहले धर्मेंद्र की कैटरैक्ट सर्जरी (मोतियाबिंद ऑपरेशन) हुआ था। उन्होंने इस सर्जरी से तेजी से रिकवरी भी की थी। 89 की उम्र में भी वे अपनी निजी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सक्रिय रहने की कोशिश कर रहे थे।

इन फिल्मों में नजर आने वाले थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र हाल ही में 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' (2024) में दिखाई दिए थे। इसके अलावा वे 'श्रीराम राघवन' की फिल्म इक्कीस में भी नजर आने वाले थे। उनका अचानक यूं चले जाना इंडस्ट्री और फैंस दोनों के लिए बेहद दुखद है।