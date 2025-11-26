ICU से भी पापा को याद कर रहे थे…” धर्मेंद्र को खोकर  एक्टर बेटे का छलका दर्द; शेयर किया भावुक किस्सा

नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस दुख में डूबे हुए हैं। सांस लेने में दिक्कत होने के कारण 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद सेलेब्रिटीज लगातार सोशल मीडिया पर पुरानी यादें साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच एक्टर नकितिन धीर ने भी एक भावुक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र से जुड़ा एक खास किस्सा याद किया।

धर्मेंद्र और पंकज धीर की गहरी दोस्ती

नकितिन धीर के पिता और मशहूर एक्टर पंकज धीर का इसी साल 15 अक्टूबर को निधन हो गया था। पंकज धीर और धर्मेंद्र के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, जिसके कारण दोनों परिवार अक्सर एक-दूसरे के काफी करीब रहे। इंस्टाग्राम पर नकितिन ने धर्मेंद्र की कुछ पुरानी, अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें धर्मेंद्र, पंकज धीर और उनकी पत्नी अनीता धीर के साथ मुस्कुराते और एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं।

“ICU से मेरी मां को फोन किया था…” नकितिन धीर

फोटोज के साथ नकितिन ने एक दिल को छू लेने वाला किस्सा साझा करते हुए लिखा “मैं और मेरे पिता अक्सर इस बात पर चर्चा करते थे कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महान एक्टर कौन है। पापा हमेशा एक ही नाम लेते थे धर्मेंद्र अंकल। वे कहते थे कि धर्मेंद्र सबसे हैंडसम, सबसे विनम्र और सोने जैसे दिल वाले इंसान हैं।” नकितिन ने आगे बताया कि जब उनके पिता पंकज धीर का निधन हुआ था, तब धर्मेंद्र खुद ICU से उनकी मां को फोन करके सांत्वना दे रहे थे। “धर्मेंद्र अंकल ने ICU से कॉल कर मां को कहा था कि चिंता मत करो, वो जल्द ठीक होकर घर आ जाएंगे। उन्होंने अपना बहुत सारा प्यार और संवेदना हम तक पहुंचाई थी।”

“हम उनके गोद में बड़े हुए हैं” नकितिन

नकितिन धीर ने धर्मेंद्र के निधन पर अपनी गहरी व्यक्तिगत पीड़ा व्यक्त करते हुए लिखा “उनके जाने का दुख मेरे लिए बहुत निजी है। हम बचपन से ही उनकी गोद में पले-बढ़े हैं। उनका प्यार, आशीर्वाद और सकारात्मकता हमेशा हमारे साथ रही। उनकी मुस्कान किसी भी कमरे को चमका देती थी।” नकितिन ने लिखा कि सिनेमा में धर्मेंद्र का योगदान अमूल्य है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।

“कभी दूसरा धर्मेंद्र नहीं होगा। पूरे परिवार के लिए मेरी संवेदनाएँ। ओम शांति।”