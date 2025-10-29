शादी सीजन से पहले धड़ाम गिरा सोना, सीधा 13,000 रुपए सस्ता हुआ Gold !

नारी डेस्क: दिवाली के बाद से ही सोने के दामों में लगातार गिरावट जारी है। आज सोना वायदा 176 रुपये गिरकर 1,19,470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सोने ने अब तक 119,505 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 120,104 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने का भाव जल्‍दी ही 1 लाख रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम की कीमत पर पहुंच सकता है।



लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रखते हुए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव 176 रुपये या 0.15 प्रतिशत गिरकर 1,19,470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए, जिसमें 13,116 लॉट के लिए कारोबार हुआ। MCX के मुताबिक, सोने का रिकॉर्ड हाई लेवल 1.32 लाख रुपये से ज्‍यादा का है, जो अब घटकर 1.18 रुपये आ चुका है. ऐसे में देखा जाए तो रिकॉर्ड हाई से सोने की कीमतों में 13 हजार रुपये से ज्‍यादा की गिरावट आई है।



चांदी के भाव में रिकॉर्ड हाई से करीब 29 हजार रुपये की गिरावट आई है। मंगलवार को 24 कैरेट सोने का भाव 12,082 रुपये प्रत‍ि ग्राम पर पहुंच गया, जो 18 अक्‍टूबर को 13,084 रुपये प्रत‍ि ग्राम था। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव में 225 रुपये की ग‍िरावट आई, ज‍िसके बाद 22 कैरट सोने की कीमत 11,075 रुपये प्रत‍ि ग्राम हो गई। मंगलवार को चांदी 1.51 लाख रुपये प्रत‍ि क‍िलो के स्‍तर पर आ गई।



21 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने के दाम 1,30,580 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, 22 अक्टूबर को सोना 1,25,890 रुपए, 23 अक्टूबर को 1,25,080 रुपए, 24 अक्टूबर को 1,24,370 रुपए, जबकि 25 और 26 अक्टूबर को कीमतें 1,25,620 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहीं। इसके बाद 27 अक्टूबर को सोना और गिरकर 1,23,280 रुपए पर पहुंच गया, जबकि 28 अक्टूबर को इसमें 2460 रुपये की तगड़ी गिरावट दर्ज की गई और भाव 1,22,665 रुपए तक जा पहुंचा।