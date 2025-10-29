दूध के साथ फल और नॉनवेज के साथ चावल, ये फूड कॉम्बिनेशन बनाते हैं पेट में गैस

29 OCTWEDNESDAY2025 7:05:13 PM
नारी डेस्क: क्या आपको अक्सर भोजन के बाद पेट फुलना, गैस या भारीपन महसूस होता है? इसका कारण सिर्फ़ ज्यादा खाना नहीं, बल्कि गलत फूड कॉम्बिनेशन (Food Pairing) भी हो सकता है। कुछ चीज़ें एक-दूसरे के साथ खाने से पाचन प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और पेट में गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। यहाँ जानिए ऐसे 3 आम फूड कॉम्बिनेशन, जो पेट फुलाने का कारण बनते हैं। 
 

दूध और खट्टे फल

दूध और खट्टे फलों (जैसे संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी या अनानास) का साथ में सेवन पाचन के लिए सबसे ख़राब माना जाता है।  दूध में मौजूद प्रोटीन और फैट को पचने में समय लगता है, जबकि खट्टे फलों में मौजूद एसिड  उसे फाड़ देते हैं। इससे पेट में एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग  की समस्या बढ़ जाती है। दूध लेने से पहले या बाद में कम से कम फलों में1 घंटे का गैप रखें।

ब्रेड या परांठा + दूध

कई लोग नाश्ते में परांठा या ब्रेड के साथ दूध पीना पसंद करते हैं, लेकिन यह कॉम्बिनेशन पाचन को धीमा कर देता है। गेहूं में मौजूद स्टार्च और दूध का प्रोटीन एक साथ पेट में ठीक से नहीं पचते। इससे पेट फूलता है, भारीपन और गैस बनती है। दूध के साथ हल्के स्नैक्स जैसे सूखे मेवे या केला लेना बेहतर है।


नॉनवेज + चावल

चिकन, मटन या मछली के साथ सफेद चावल भारतीय प्लेट में आम है, लेकिन यह पाचन के लिए बोझ बन सकता है। प्रोटीन (नॉनवेज) और कार्बोहाइड्रेट (चावल) दोनों को पचाने के लिए शरीर को अलग-अलग एंज़ाइम चाहिए।  साथ खाने पर पाचन धीमा होता है और ब्लोटिंग या गैस बढ़ती है। नॉनवेज के साथ सलाद या हरी सब्जियां ज़रूर लें ताकि फाइबर पाचन को आसान बनाए।

