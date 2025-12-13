पेट में गैस अटक गई है? नींबू के रस में मिलाकर पी लें ये चीज, गैस होगी जड़ से खत्म

नारी डेस्क : अगर आप भी बार-बार पेट में गैस बनने, पेट फूलने, भारीपन या दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो यह जानकारी आपके बहुत काम की है। गलत खानपान, अनियमित दिनचर्या और बाहर का खाना पेट में गैस बनने की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए पेट की गैस (Pet Ki Gas) एक बड़ी परेशानी बन जाती है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर पेट में अटकी गैस को तुरंत बाहर निकाला जा सकता है और भविष्य में गैस बनने से भी बचा जा सकता है।

पेट में अटकी गैस कैसे निकालें?

सामग्री

आधा नींबू का रस

चुटकीभर हींग

चुटकीभर नमक

चुटकीभर काली मिर्च

एक छोटा गिलास गुनगुना पानी।

कैसे इस्तेमाल करें

सभी चीजों को पानी में अच्छी तरह मिलाएं।

इस लेमन शॉट को खाना खाने से 20 मिनट पहले पिएं।

उपाय के फायदे

पेट में अटकी गैस तुरंत निकलती है।

पाचन क्रिया बेहतर होती है।

नियमित सेवन से गैस बनने की समस्या कम हो जाती है।

पेट की गैस से राहत पाने के अन्य असरदार घरेलू उपाय

सौंफ का पानी: आधा चम्मच सौंफ एक गिलास पानी में उबालकर पिएं। इससे गैस, अपच और पेट दर्द में राहत मिलती है।

अजवाइन का सेवन: अजवाइन का पानी पीना फायदेमंद है। या फिर अजवाइन को काले नमक के साथ भूनकर आधा चम्मच खाएं और ऊपर से पानी पी लें।

एप्पल साइडर विनेगर: एक गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर पीने से पाचन बेहतर होता है और गैस से राहत मिलती है।

बेकिंग सोडा: आधा चम्मच बेकिंग सोडा एक गिलास पानी में मिलाकर पीने से एसिडिटी और गैस में आराम मिलता है।

हल्की वॉक और योग: गैस बनने पर 10–15 मिनट टहलना फायदेमंद होता है। घुटनों को छाती तक लाकर कुछ देर बैठने से भी गैस बाहर निकलती है।



नोट: हाई बीपी के मरीज इसका सीमित सेवन करें।

गैस बनने से बचने के लिए जरूरी टिप्स

बहुत ज्यादा तला-भुना और बाहर का खाना न खाएं।

खाना धीरे-धीरे चबाकर खाएं और देर रात खाने से बचें।

पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं।

पेट की गैस एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है। सही खानपान और न्यूट्रिशनिस्ट द्वारा बताए गए इन घरेलू उपायों को अपनाकर आप गैस से तुरंत राहत पा सकते हैं और इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं।