आंखों के लिए सबसे बेस्ट सब्जी, Liver के लिए वरदान है इसका जूस, कोई Tonic खाने की जरूरत नहीं

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 14 Oct, 2025 08:02 PM
नारी डेस्कः वैसे तो शरीर के सारे अंग ही बहुत जरूरी है लेकिन अपने आस-पास की खूबसूरत दुनिया देखने के लिए आंखें बहुत जरूरी है लेकिन क्या कुदरत के दिए इस अनमोल अंग की हम उतनी ही शिद्दत से देखभाल करते हैं। खराब लाइफस्टाइल के चलते अब तो छोटी उम्र में आंखों में चश्मा लग रहा है लेकिन अगर डाइट हैल्दी कर ली जाए तो आंखों की कमजोरी कभी नहीं होगी और आंखों के लिए सबसे बेस्ट सब्जी है गाजर। सिर्फ आंख ही नहीं बल्कि स्किन, दिल और दिमाग के लिए भी ये अमृत के समान है। चलिए आपको गाजर के अनगिनत फायदे आपको बताते हैं। गाजर को “आंखों की सबसे अच्छी सब्जी” यूं ही नहीं कहा जाता! यह एक सुपरफूड है। गाजर सबसे ज़्यादा आंखों के लिए फायदेमंद है, लेकिन यह पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक संपूर्ण सब्जी है। यह आपकी आंखों की रोशनी, दिल की सेहत, त्वचा की चमक, और इम्यून सिस्टम, सबको मजबूत बनाती है। आइए जानते हैं कि गाजर में कौन-कौन से पोषक तत्व होते हैं, यह किन अंगों के लिए लाभकारी है और इसे खाने का सही तरीका क्या है।

गाजर में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व

गाजर एक पोषण से भरपूर सब्जी है, जिसमें शरीर के लिए आवश्यक कई विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं।

100 ग्राम गाजर में लगभगः
विटामिन A (बीटा-कैरोटीन) – 835 माइक्रोग्राम
विटामिन C – 6 मिलीग्राम
विटामिन K – 13 माइक्रोग्राम
पोटैशियम – 320 मिलीग्राम
फाइबर – 2.8 ग्राम
कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की थोड़ी मात्रा पाई जाती है। 

1. आंखों के लिए गाजर के फायदे

गाजर विटामिन A और बीटा-कैरोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। 
यह रेटिना (Retina) को मजबूत बनाता है और रात में दिखने में दिक्कत (Night Blindness) से बचाता है।
आंखों की सूखापन (Dry Eyes) और थकान कम करता है।
बीटा-कैरोटीन आंखों के लेंस को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, जिससे मोतियाबिंद (Cataract) का खतरा कम होता है। नियमित रूप से गाजर खाने वाले लोगों की आंखें लंबे समय तक स्वस्थ रहती हैं।
इसके अलावा हरी सब्जियां-फल और नट्स भी आपकी आंखों के लिए बेस्ट हैं। 
PunjabKesari

2. दिल और ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद

गाजर में मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल की धमनियों में ब्लॉकेज बनने से रोकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हृदय को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं।

3. दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए लाभकारी

गाजर का बीटा-कैरोटीन मस्तिष्क में ऑक्सीडेशन कम करता है, जिससे स्मरण शक्ति और फोकस बेहतर होता है। यह उम्र के साथ आने वाली अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करता है।

4. त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

गाजर में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा में चमक और नमी बनाए रखते हैं। यह कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाकर झुर्रियों और दाग-धब्बों को कम करता है। बालों की जड़ों को पोषण देता है और स्कैल्प हेल्दी रखता है। 

5. पाचन और लीवर के लिए

फाइबर से भरपूर गाजर पाचन को दुरुस्त रखती है। यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालकर लीवर को डिटॉक्स करती है। कब्ज की समस्या में फायदेमंद है।

6. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है

विटामिन A और C शरीर की इम्यून कोशिकाओं को सक्रिय रखते हैं। संक्रमण और मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद करते हैं।

गाजर खाने का सही तरीका

सुबह खाली पेट या लंच के साथ सलाद के रूप में खाना सबसे बेहतर होता है।
गाजर का जूस (ताजा निकला हुआ) रोज़ एक गिलास लेने से आंखों और स्किन को डबल फायदा मिलता है।
सर्दियों में हल्की उबली या सूप में डाली हुई गाजर खाना पाचन के लिए उत्तम है।

गाजर खाने में सावधानियां

बहुत अधिक मात्रा में खाने से त्वचा पीली (Carotenemia) पड़ सकती है।
डायबिटीज़ के मरीज इसे सीमित मात्रा में खाएँ (क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर होती है)।
 

