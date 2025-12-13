13 DECSATURDAY2025 8:18:48 PM
सुबह उठते ही फूल जाता है पेट, तो आज से ही खाना छोड़ दें ये चीजें

नारी डेस्क: आज के समय में हर दूसरा आदमी गैस की समस्या से परेशान है।  गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने कुछ  कुछ आम खाद्य पदार्थ के बारे में बताया है जो अकसर अपच (indigestion) और गैस की समस्या बढ़ाते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ हर किसी में समस्या नहीं करते, लेकिन जिनका पाचन कमजोर है या IBS, acidity, bloating की शिकायत रहती हैउन्हें इन चीजों का सेवन सीमित मात्रा में या सावधानी से करना चाहिए।


 बीन्स (Beans) – गैस बनाने में सबसे आगे

 बीन्स में raffinose  नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे शरीर पचा नहीं पाता।  ये आंत में जाकर गैस बनाता है। बीन्स खाने से पेट में भारीपन और bloating बढ़ सकती है।


 ब्रोकली व फूलगोभी (Broccoli & Cauliflower)

ये cruciferous vegetables हैं जिनमें फाइबर ज्यादा होता है।  शरीर इन्हें तुरंत पचा नहीं पाता, जिससे गैस और पेट फूलने की समस्या होती है।


 दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स 

जिन लोगों को lactose intolerance  है, उनके लिए दूध गैस, दस्त और पेट दर्द का कारण बन सकता है। शरीर में पर्याप्त lactase एंज़ाइम नहीं होता, इसलिए लैक्टोज नहीं पचता।


दालें (Lentils)

दालों में भी फाइबर और जटिल कार्ब होते हैं जो गैस बना सकते हैं। सही तरीके से न भिगोई गई दाल से यह समस्या और बढ़ जाती है।


 तली हुई व फास्ट फूड चीजें 

 इनमें तेल और वसा बहुत ज्यादा होते हैं। ये पेट में ज्यादा देर रहते हैं, जिससे indigestion, heaviness और acidity हो सकती है।


कार्बोनेटेड ड्रिंक्स (Soda, Cold Drinks)

 इनमें मौजूद carbon dioxide गैस सीधे पेट में हवा भर देती है। इससे belching, bloating और acidity बढ़ती है।


गैस और अपच को कम करने के उपाय

-भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं
-बहुत तेजी से न खाएं
-गैस बनाने वाली चीजें धीरे-धीरे कम करें
-दिन में थोड़ा-थोड़ा और बार-बार खाएं
- खाना खाने के बाद हल्की वॉक करें
-पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं
 

