Gold Rate Today: लगातार दूसरे दिन सोने-चांदी के दाम गिरे, जानें आज का गोल्ड रेट

नारी डेस्क: सोने के दाम लगातार दूसरे दिन भी कम हुए हैं। नवरात्रि जैसे त्योहारी सीजन से पहले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि इससे सोना खरीदना थोड़ा आसान हो गया है। आज 24 कैरेट गोल्ड के दाम 54 रुपये प्रति ग्राम तक घट गए हैं। साथ ही चांदी के दामों में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आइए जानते हैं 18 सितंबर 2025 का लेटेस्ट गोल्ड और सिल्वर रेट।

सोने के दाम में कितनी गिरावट?

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम के लिए 11,132 रुपये दर्ज की गई है, जो कल की तुलना में 54 रुपये कम है। कल 24 कैरेट सोना 11,186 रुपये प्रति ग्राम था। 8 ग्राम सोने की कीमत आज 89,056 रुपये है, जबकि कल यह 89,488 रुपये थी। इसी तरह 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 1,11,320 रुपये में बिक रहा है, जो कल से कुछ कम है।

22 कैरेट गोल्ड के दाम भी कम हुए

22 कैरेट सोने की कीमत में भी गिरावट आई है। कल 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 10,255 रुपये था, जो आज घटकर 10,205 रुपये हो गया है। 8 ग्राम 22 कैरेट सोना आज 81,640 रुपये में मिल रहा है, जो कल 82,040 रुपये था। चांदी के दामों में भी थोड़ी कमी आई है। आज 1 ग्राम चांदी का रेट 131 रुपये है, जो कल से 1 रुपये कम है। 10 ग्राम चांदी की कीमत में भी 10 रुपये की गिरावट हुई है।

महानगरों में सोना-चांदी के दाम

पटना: सोना 109,440 रुपये (10 ग्राम), चांदी 125,560 रुपये

मुंबई: 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,11,170 रुपये

दिल्ली: 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,11,320 रुपये

कोलकाता: 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,11,170 रुपये, 22 कैरेट सोना 1,01,900 रुपये

चेन्नई: 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,11,490 रुपये, जो बाकी शहरों से थोड़ा ज्यादा है

त्योहारी सीजन से पहले सोने और चांदी के दामों में यह गिरावट निवेशकों और खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। यदि आप सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो यह समय थोड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि, दामों में गिरावट मामूली है और बाजार की स्थिति के अनुसार आगे भी उतार-चढ़ाव होता रहेगा।

सोने-चांदी की कीमतों पर नजर बनाए रखें और सही समय पर निवेश करें।