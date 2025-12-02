बेहद दुखद खबर: फेमस साउथ एक्टर का 80 वर्ष की उम्र में निधन, जानें कहां होगा अंतिम संस्कार

नारी डेस्क: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेता और डबिंग आर्टिस्ट हरिपद सोमन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण वह काफी समय से इलाज करा रहे थे। उनके निधन की खबर से साउथ इंडस्ट्री शोक में डूब गई है और हर जगह उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया है।

लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे हरिपद सोमन

हरिपद सोमन पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। लगातार इलाज के बावजूद उनकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं आ पाया। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका परिवार लगातार उनके साथ था और उनकी देखभाल में लगा हुआ था।

अंतिम संस्कार कहां होगा?

हरिपद सोमन के अंतिम संस्कार को लेकर भी जानकारी सामने आ चुकी है। उनकी पार्थिव देह को चेन्नई के उनके निवास स्थान ले जाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका अंतिम संस्कार चेन्नई में ही उनके परिवार की मौजूदगी में किया जाएगा। साउथ इंडस्ट्री के कई कलाकार और उनके करीबियों के भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद है।

फैंस ने सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि

उनके निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस दुख जताते दिखाई दिए। लोगों ने उनकी पुरानी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कई लोगों ने लिखा कि हरिपद सोमन का जाना इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उन्होंने फिल्मों, डबिंग और थिएटर—all तीनों में अहम योगदान दिया था।

फिल्मों में मिला खास पहचान

हरिपद सोमन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ‘मनुष्यपुत्रन’ से की थी। हालांकि यह उनका छोटा सा रोल था, लेकिन उनके अभिनय ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। इसके बाद उन्होंने ‘स्फोदनम’ और ‘गुरुवायूर केशवन’ जैसी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग से खूब तारीफें बटोरीं। वह उन कलाकारों में गिने जाते थे जो कम स्क्रीन टाइम में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते थे।

डबिंग से बनाया अलग पहचान

साल 1980 में उन्होंने अपने डबिंग करियर की शुरुआत की थी। उनकी आवाज बेहद प्रभावशाली और कमांडिंग मानी जाती थी। कई फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदारों को आवाज दी जिनकी मांग थी कि आवाज दमदार हो। उनकी आवाज के कारण किरदार और भी जीवंत महसूस होते थे, जिसके चलते उनकी पहचान डबिंग क्षेत्र में भी काफी मजबूत रही।

टीवी और थिएटर जगत में भी सक्रिय थे

हरिपद सोमन सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने टीवी शो में भी काम किया और डबिंग के साथ कई अहम किरदारों को नई पहचान दी। उनकी 1992 में आई फिल्म ‘महान’ में उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार की आवाज दी थी। इस फिल्म में सुरेश गोपी मुख्य भूमिका में थे, लेकिन हरिपद सोमन की दमदार आवाज का प्रभाव दर्शकों को आज भी याद है।

इसके अलावा उन्होंने कोल्लम गंगा थिएटर्स के लिए कई नाटक लिखे और उनका निर्देशन भी किया। थिएटर में उनका योगदान भी बेहद उल्लेखनीय रहा है। वह हमेशा से एक्टिंग और क्रिएटिव वर्क को लेकर समर्पित रहे। हरिपद सोमन का निधन साउथ इंडस्ट्री के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने फिल्मों, टीवी, डबिंग और थिएटर के जरिए इंडस्ट्री में अमिट छाप छोड़ी है। 80 साल की उम्र में उनका जाना पीढ़ियों के लिए एक बड़ी हानि है। उनके काम को आने वाले समय में हमेशा याद किया जाएगा।

