दूब घास: कई रोगों को जड़ से खत्म करने वाली, धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद

नारी डेस्क : दूब घास को शास्त्रों में पवित्र घास माना गया है और पूजा-पाठ में इसका हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। इसके धार्मिक महत्व के अलावा दूब घास के कई औषधीय फायदे भी हैं। आयुर्वेद में इसे सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं धार्मिक और स्वास्थ्य से जुड़े दूब घास के फायदे।

धार्मिक में दूब घास के फायदे

हर कामना पूरी करे

गणेश जी की पूजा के दौरान दूब घास अर्पित करने से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। कहा जाता है कि बुधवार के दिन कम से कम 21 ताजी दूब घास अर्पित करने से गणपति प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छित वस्तु या सफलता प्राप्त होती है।

घर को पवित्र बनाए

पूजा के बाद दूब घास से गंगा जल का छिड़काव करने से घर पवित्र बनता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह परंपरा घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने और सुख-शांति को बढ़ाने में मदद करती है।

घर में बनी रहती है शांति

थोड़ी सी दूब घास को अपने आंगन में दबाने से घर में खुशियां और शांति बनी रहती है। इससे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और वातावरण सुकूनदेह बनता है।

स्वास्थ्य संबंधी दूब घास के फायदे

मधुमेह में मदद: दूब घास का अर्क पीने से शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। इसे बनाने के लिए दूब घास को अच्छे से साफ करके पानी में उबालें और रोज सुबह इसका पानी पीएं। नियमित सेवन से ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है और मधुमेह पर लाभ मिलता है।

आंखों की रोशनी बढ़ाए: आंखों की दृष्टि कमजोर होने पर रोज सुबह नंगे पैर दूब घास पर चलना लाभकारी होता है। इससे न केवल आंखों की रोशनी में सुधार होता है, बल्कि उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं में भी राहत मिलती है।

प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए: रोजाना दूब घास का अर्क पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यह शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और स्वस्थ रहने में योगदान देता है।

थकान और कमजोरी दूर करे: दूब घास का पानी पीने से थकान और कमजोरी कम होती है। इसके नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और अनिद्रा जैसी समस्या में भी राहत मिलती है।

मुंह के छाले ठीक करे: दूब घास को उबालकर छान लें और दिन में तीन बार इसका कुल्ला करें। नियमित उपयोग से मुंह के छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं और मसूड़ों की सूजन में भी राहत मिलती है।

एनीमिया में लाभकारी: दूब घास का रस पीने से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण बढ़ता है, जिससे खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या दूर होती है और शरीर स्वस्थ रहता है।

खुजली और त्वचा की समस्या दूर करे: दूब घास का लेप खुजली वाले हिस्से पर लगाने से तुरंत राहत मिलती है। चेहरे पर पेस्ट बनाकर लगाने से त्वचा निखरती है और दानों से भी राहत मिलती है।

पाचन और गले के लिए फायदेमंद: दूब घास का पानी पाचन क्रिया सुधारता है, पेट की सूजन और दर्द दूर करता है। गले में सूखापन होने पर इसका रस पीने से आराम मिलता है।

लीवर के लिए उत्तम: दूब घास का रस लीवर संबंधित समस्याओं में बेहद लाभकारी होता है। इसका सेवन करने से लीवर सही ढंग से काम करता है और इससे जुड़े रोगों से भी राहत मिलती है।

ध्यान रखने योग्य बातें

अधिक मात्रा में दूब घास का रस न पीएं, इससे मन खराब हो सकता है।

अगर दूब घास का सेवन करने से शरीर पर दाने या एलर्जी हो जाए, तो इसका सेवन तुरंत बंद कर दें।

धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से दूब घास अत्यंत लाभकारी है। इसका नियमित और सही तरीके से उपयोग करने से कई रोगों से राहत मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।



