घर में पीली ततैया बना रही है छत्ता? इस 2 रुपए वाले नुस्खे से तुरंत भाग जाएंगे सारे

नारी डेस्क : कई बार घर या घर के आसपास पीली ततैया (Yellow Wasp) अपना छत्ता बनाने लगती है। यह अक्सर दीवारों के कोने, छज्जों, बालकनी या बगीचे में दिखाई देती है। छत्ते में बड़ी संख्या में ततैयों के रहने से उनके काटने का खतरा भी बढ़ जाता है। आपको इसके लिए महंगे केमिकल स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में मौजूद सिर्फ 2 रुपए की चीज़ से आप एक असरदार लिक्विड तैयार कर सकते हैं, जिससे ततैया तुरंत भाग जाएंगी और छत्ता आसानी से हटाया जा सकेगा।

क्यों जरूरी है पीली ततैया का छत्ता हटाना?

ततैया के काटने से भयंकर दर्द होता है।

कई लोगों में एलर्जी और सूजन की समस्या हो सकती है।

बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और भी खतरनाक साबित हो सकता है।

छत्ता बड़ा होने पर इसे हटाना और मुश्किल हो जाता है।

स्प्रे बनाने के लिए जरूरी सामग्री

इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको घर की साधारण चीज़ों की ही जरूरत होगी:

2 गिलास पानी

2 चम्मच डेटॉल

1 छोटा पाउच शैंपू (2 रुपए वाला)

1 खाली स्प्रे बोतल

अगर शैंपू न हो तो डिटर्जेंट या डिश वॉश लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऐसे बनाएं असरदार स्प्रे

एक खाली स्प्रे बोतल लें।

इसमें पानी, डेटॉल और शैंपू डालें।

बोतल को अच्छी तरह हिलाकर मिलाएं, ताकि झाग बनने लगे।

आपका स्प्रे तैयार है।

यूज करने से पहले सावधानियां

यह काम सुबह जल्दी या शाम को करें, जब ततैया कम एक्टिव हों।

पूरी बॉडी को ढकने वाले कपड़े पहनें।

चेहरे पर कपड़ा और आंखों पर चश्मा जरूर लगाएं।

छत्ते के पास धीरे और सावधानी से जाएं।

ऐसे करें स्प्रे का इस्तेमाल

सबसे पहले थोड़ी दूरी से छत्ते पर स्प्रे छिड़कें।

झाग और लिक्विड की वजह से ततैया उड़ नहीं पाएंगी और निष्क्रिय हो जाएंगी।

जब सभी ततैया शांत हो जाएं, तब एक लंबी छड़ी या झाड़ू से छत्ता गिरा दें।

छत्ते को उठाकर कूड़ेदान में डाल दें।

आखिर में छत्ते वाली जगह पर फिर से लिक्विड डालकर साफ कर दें, ताकि वहां दोबारा छत्ता न बन सके।

पीली ततैया का छत्ता हटाना अब मुश्किल काम नहीं है। घर में मौजूद सिर्फ 2 रुपए का शैंपू और डेटॉल मिलाकर तैयार किया गया यह स्प्रे तुरंत असर दिखाता है। बस सावधानी बरतें और सही समय पर इसका इस्तेमाल करें। इससे आप और आपका परिवार ततैया के डंक से सुरक्षित रहेंगे।