धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार: हेमा मालिनी और ईशा देओल की भावुक वीडियो आई सामने

नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर की सुबह 89 साल की उम्र में हो गया। उनके निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और फैन्स को गहरा दुख दिया। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी हेमा मालिनी, बेटी ईशा देओल, बेटे और बॉलीवुड स्टार सनी देओल सहित पूरा देओल परिवार मौजूद रहा। उनके अलावा बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे, जिनमें शामिल थे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, सलीम खान, संजय दत्त, आमिर खान, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शबाना आज़मी, पूनम ढिल्लों और कई अन्य सितारे।

हेमा मालिनी और ईशा देओल की भावुक तस्वीरें और वीडियो

अंतिम संस्कार के बाद सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी और ईशा देओल की एक वीडियो वायरल हो गई। वीडियो विले पार्ले श्मशान घाट के बाहर का है। वीडियो में दोनों रोते हुए हाथ जोड़ती और बेहद उदास दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर फैन्स इस वीडियो को देखकर भावुक हो गए और पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोगों ने लिखा कि “इस दुख की घड़ी में उन्हें अकेला छोड़ दें और परेशान न करें।”

धर्मेंद्र को सनी देओल ने अग्नि दी। अंतिम संस्कार में पूरे देओल परिवार और कई बॉलीवुड सितारों ने श्मशान घाट पर मौजूद रहकर उन्हें अंतिम विदाई दी। सोशल मीडिया पर उनके परिवार और सितारों की तस्वीरें और वीडियोज तेजी से वायरल हो रही हैं। धर्मेंद्र के निधन ने बॉलीवुड को एक बड़ा झटका दिया है। उनके चाहने वाले और फैन्स उन्हें हमेशा “सुपरस्टार” और “हीरो” के रूप में याद करेंगे।