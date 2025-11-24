02 DECTUESDAY2025 8:17:05 PM
Nari

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार: हेमा मालिनी और ईशा देओल की भावुक वीडियो आई सामने

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 24 Nov, 2025 05:02 PM
धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार: हेमा मालिनी और ईशा देओल की भावुक वीडियो आई सामने

 नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर की सुबह 89 साल की उम्र में हो गया। उनके निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और फैन्स को गहरा दुख दिया। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी हेमा मालिनी, बेटी ईशा देओल, बेटे और बॉलीवुड स्टार सनी देओल सहित पूरा देओल परिवार मौजूद रहा। उनके अलावा बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे, जिनमें शामिल थे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, सलीम खान, संजय दत्त, आमिर खान, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शबाना आज़मी, पूनम ढिल्लों और कई अन्य सितारे।

हेमा मालिनी और ईशा देओल की भावुक तस्वीरें और वीडियो

अंतिम संस्कार के बाद सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी और ईशा देओल की एक वीडियो वायरल हो गई। वीडियो विले पार्ले श्मशान घाट के बाहर का है। वीडियो में दोनों रोते हुए हाथ जोड़ती और बेहद उदास दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर फैन्स इस वीडियो को देखकर भावुक हो गए और पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोगों ने लिखा कि “इस दुख की घड़ी में उन्हें अकेला छोड़ दें और परेशान न करें।”

धर्मेंद्र को सनी देओल ने अग्नि दी। अंतिम संस्कार में पूरे देओल परिवार और कई बॉलीवुड सितारों ने श्मशान घाट पर मौजूद रहकर उन्हें अंतिम विदाई दी। सोशल मीडिया पर उनके परिवार और सितारों की तस्वीरें और वीडियोज तेजी से वायरल हो रही हैं। धर्मेंद्र के निधन ने बॉलीवुड को एक बड़ा झटका दिया है। उनके चाहने वाले और फैन्स उन्हें हमेशा “सुपरस्टार” और “हीरो” के रूप में याद करेंगे।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it