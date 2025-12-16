17 DECWEDNESDAY2025 6:38:08 PM
प्रेमानंद महाराज जी से मिलने इंडिया आए थे विराट- अनुष्का, वृंदावन से वीडियो आया सामने

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 16 Dec, 2025 01:21 PM
नारी डेस्क: भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने देश भर के फैंस का ध्यान खींचा है। यह कपल जो अपनी गहरी आध्यात्मिक आस्था के लिए जाना जाता है, पवित्र शहर में प्रार्थना और ध्यान करने के लिए गए थे।


वीडियो में, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा विनम्रता से प्रेमानंद महाराज को प्रणाम करते और ध्यान से उनकी बातें सुनते हुए दिख रहे हैं, जब वे उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। सादे कपड़े पहने हुए इस कपल ने इस यात्रा के दौरान लो प्रोफाइल बनाए रखा, जो शांति और भक्ति की भावना को दिखाता है।  वीडियो में उन्हें सम्मानपूर्वक बैठे हुए, वृंदावन के आध्यात्मिक माहौल में डूबे हुए देखा गया जो भगवान कृष्ण से जुड़ा एक पवित्र स्थान है।


ग्लोबल फेम के बावजूद आध्यात्म को अपनाने के लिए इस कपल की खूब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके ज़मीन से जुड़े स्वभाव और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान की तारीफ़ करने वाले मैसेज भर गए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहले भी आध्यात्म और माइंडफुलनेस के महत्व के बारे में बात कर चुके हैं, और अक्सर आश्रमों और आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाते रहते हैं। वृंदावन की उनकी यात्रा ने एक बार फिर उनकी ज़िंदगी के इस पहलू को उजागर किया, जिससे फैंस को उनकी पर्सनल मान्यताओं की झलक मिली जो लाइमलाइट से परे उनकी यात्रा को आकार देने में मदद करती हैं।

