मौत के 5 दिन बाद धर्मेंद्र का सामने आया सच, 12 दिन अस्पताल में क्यों रहे और फिर घर क्यों लाया गया?

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 29 Nov, 2025 10:59 AM
मौत के 5 दिन बाद धर्मेंद्र का सामने आया सच, 12 दिन अस्पताल में क्यों रहे और फिर घर क्यों लाया गया?

 नारी डेस्क:  हिंदी सिनेमा के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में गहरा सदमा है। देओल परिवार, उनके साथी कलाकार और उनके करोड़ों फैंस अभी भी इस दुख को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। धर्मेंद्र सिर्फ एक बड़े अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिनकी सादगी और प्यार भरी प्रकृति ने हर किसी को अपना बना लिया था।

पिछले कुछ सालों से स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था

धर्मेंद्र कई वर्षों से बढ़ती उम्र से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्हें अक्सर सांस लेने में दिक्कत होती थी। डॉक्टरों के अनुसार उनके फेफड़े पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे और उन्हें बार-बार संक्रमण हो जाता था। हार्ट की धड़कनें भी अस्थिर हो गई थीं, जिससे जरा सी थकान या ऑक्सीजन की कमी होने पर उनकी सांसें तेज चलने लगती थीं। कई बार उनका शरीर पानी रोक लेता था, जिससे सांस फूलने की समस्या और बढ़ जाती थी। परिवार इस बात से चिंतित रहता था, लेकिन वे हमेशा घर में आराम करते रहते और दवाइयों की मदद से खुद को संभालते थे।

31 अक्टूबर को हालत बिगड़ी और अस्पताल ले जाया गया

31 अक्टूबर 2025 की सुबह उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें तेजी से सांस लेने में दिक्कत हुई और परिवार तुरंत उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचने तक उनकी हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें गंभीर सांस संबंधी परेशानी है, इसलिए उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा। अस्पताल स्टाफ ने यह भी कहा कि जब उन्हें लाया गया था, तब they were struggling to breathe properly और उनका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था।

डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उम्मीद कम बची थी

अगले कई दिनों तक डॉक्टरों ने हर संभव इलाज किया। वेंटिलेटर सपोर्ट, ऑक्सीजन थेरेपी, फेफड़ों की दवाइयां सब कुछ किया गया। लेकिन उम्र और कमजोर दिल-फेफड़ों की वजह से उनका शरीर इलाज को वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था जैसा डॉक्टर चाहते थे। धीरे-धीरे डॉक्टरों ने परिवार को यह समझाया कि अब सुधार की उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में देओल परिवार ने सोचा कि धर्मेंद्र अपने अंतिम दिनों में अस्पताल की मशीनों के बीच नहीं, बल्कि अपने घर में, अपने परिवार के बीच रहें जहां उन्हें भावनात्मक सुकून मिलेगा।

घर में ICU जैसा पूरा सेटअप बनाया गया

परिवार ने तुरंत फैसला किया कि उन्हें अस्पताल से घर ले जाया जाए। इसलिए उनके घर में एक पूरा ICU जैसा मेडिकल सेटअप बनाया गया ऑक्सीजन मशीनें, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, नर्स और डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मौजूद रहती थी।घर का शांत माहौल, बच्चों और परिवार का प्यार ये सब उनके लिए ज्यादा आरामदायक था। अपने ही घर में रहना, अपने कमरे की खुशबू, परिवार की आवाजें इन सबके बीच उन्हें भावनात्मक शांति मिलती रही। करीबी बताते हैं कि अंतिम दिनों में धर्मेंद्र बहुत कमजोर हो गए थे और मुश्किल से बोल पा रहे थे।

किस बीमारी ने सबसे ज्यादा परेशान किया?

धर्मेंद्र की मुख्य समस्या उनके लंग्स और हार्ट थे। 89 साल की उम्र में इनके कमजोर हो जाने के बाद जरा सा भी संक्रमण, पानी रुकना, ऑक्सीजन का लेवल गिरना, दिल की धड़कन असामान्य होना सब कुछ खतरनाक बन जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मौत भी दिल और फेफड़ों की बिगड़ती स्थिति के कारण हुई।

24 नवंबर की सुबह शांतिपूर्वक हुई अंतिम विदाई

24 नवंबर 2025 की सुबह, अपने ही घर में, परिवार के बीच धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली। परिवार के लिए यह पल बेहद भावुक और दर्द भरा था, लेकिन वे खुश थे कि उनके प्रिय धर्मेंद्र अपने घर में, अपने लोगों के बीच शांति से विदा हुए।

उसी दिन हुआ अंतिम संस्कार – सनी देओल ने दी मुखाग्नि

देओल परिवार ने उसी दिन दोपहर में अत्यंत शांति के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। वे नहीं चाहते थे कि भीड़ या मीडिया की वजह से वातावरण भारी हो जाए। बड़े बेटे सनी देओल ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। यह पल पूरे परिवार के लिए बहुत भावुक था। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों की बाढ़ आने लगी। हर किसी ने धर्मेंद्र को याद करते हुए उनके साथ बिताए हुए छोटे-बड़े पल शेयर किए।

27 नवंबर की प्रेयर मीट  पूरा बॉलीवुड भावुक हुआ

तीन दिन बाद मुंबई में उनकी प्रेयर मीट रखी गई। इसमें बॉलीवुड के सारे बड़े सितारे शामिल हुए शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, रेखा, जूही चावला, राजकुमार राव, और कई अन्य कलाकार। हर किसी की आंखों में नमी थी। हर कोई यही कह रहा था धर्मेंद्र जैसा दिलदार, विनम्र और बड़ा इंसान इंडस्ट्री में बहुत कम होता है।

हेमा मालिनी की भावुक पोस्ट ने फैंस को रुला दिया

अगले दिन हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की कुछ खूबसूरत, अनदेखी तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने लिखा “धरम जी मेरे लिए सिर्फ पति नहीं थे, वह मेरे दोस्त, मेरे मार्गदर्शक और मेरी ताकत थे। उनका जाना मेरे जीवन में ऐसा खालीपन दे गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता।” उनकी पोस्ट पढ़कर लाखों लोग भावुक हो गए।

300 से अधिक फिल्मों का शानदार सफर

धर्मेंद्र ने अपने 60 साल के फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा हर किरदार को दिल से निभाया। उनकी सादगी, हंसी, और बड़ा दिल उन्हें बॉलीवुड का एक अनोखा सितारा बनाता है। एक अध्याय का अंत धर्मेंद्र भले चले गए हों, लेकिन उनकी फिल्में, उनका स्वभाव, और उनकी यादें हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगी। 

 

Got it