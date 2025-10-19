19 OCTSUNDAY2025 8:55:46 PM
Nari

बेकार पड़ी बोतलों को करें Reuse, इस तरह करें Home Decoration में इस्तेमाल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 19 Oct, 2025 04:56 PM
घर में ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें अक्सर महिलाएं बेकार समझकर फेंक देती हैं। लेकिन इसी बेकार पड़े सामान के जरिए आप अपने आशियाने को एक न्यू लुक दे सकते हैं। बेकार पड़ी कांच, प्लास्टिक या फिर तांबे की बोतलों के साथ आप अपना घर सजा सकते हैं। इस तरह यह बोतलें आपके काम भी आएंगी और घर को एक क्रिएटिव लुक मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बेकार पड़ी बोतलों के साथ आप अपने घर को डेकोरेशन कर सकते हैं। 

कांच की बोतलों को आप इस तरह से दीवार पर सजाकर उसमें फूल लगा सकते हैं। 

PunjabKesari

बोतलों को आप इस तरह डेकोरेट करके बीच में दीया लगाकर घर को रोशन कर सकते हैं। 

PunjabKesari

प्लास्टिक की बोतल को इस तरह दीवार पर लगाकर आप इनमें कोई प्लांट् लगा सकते हैं। 

PunjabKesari

इस तरह के फूल लगाकर बोतलों को पेट करके आप घर के अलग-अलग कॉर्नर्स पर लगा सकते हैं। 

PunjabKesari

बालकनी में बोतल को टांगकर आप उसमें कोई छोटा सा पौधा उगाकर ऐसे लटका सकते हैं। 

PunjabKesari

बाहर गार्डन में किसी पेड़ पर लंबी-लंबी रस्सियों में बोतल टांगकर उनमें ऐसे रंग-बिरंगे फूल आप लगा सकते हैं। 

PunjabKesari

पीतल की बोतलों को आप इस तरह डेकोरेट करके घर के अलग-अलग कॉर्नर में रख सकते हैं। 

PunjabKesari

लाइट्स लगाकर बोतलों के साथ आप अपना घर रोशन कर सकते हैं। 

PunjabKesari

बाहर से बोतलों को डेकोरेट करके उसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स आप लगा सकते हैं। 

PunjabKesari

सिंपल इस तरह से बोतल को डेकोरेट करके भी आप घर के किसी कोने में रख सकते हैं। 

PunjabKesari

