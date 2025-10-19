बेकार पड़ी बोतलों को करें Reuse, इस तरह करें Home Decoration में इस्तेमाल

घर में ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें अक्सर महिलाएं बेकार समझकर फेंक देती हैं। लेकिन इसी बेकार पड़े सामान के जरिए आप अपने आशियाने को एक न्यू लुक दे सकते हैं। बेकार पड़ी कांच, प्लास्टिक या फिर तांबे की बोतलों के साथ आप अपना घर सजा सकते हैं। इस तरह यह बोतलें आपके काम भी आएंगी और घर को एक क्रिएटिव लुक मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बेकार पड़ी बोतलों के साथ आप अपने घर को डेकोरेशन कर सकते हैं।

कांच की बोतलों को आप इस तरह से दीवार पर सजाकर उसमें फूल लगा सकते हैं।

बोतलों को आप इस तरह डेकोरेट करके बीच में दीया लगाकर घर को रोशन कर सकते हैं।

प्लास्टिक की बोतल को इस तरह दीवार पर लगाकर आप इनमें कोई प्लांट् लगा सकते हैं।

इस तरह के फूल लगाकर बोतलों को पेट करके आप घर के अलग-अलग कॉर्नर्स पर लगा सकते हैं।

बालकनी में बोतल को टांगकर आप उसमें कोई छोटा सा पौधा उगाकर ऐसे लटका सकते हैं।

बाहर गार्डन में किसी पेड़ पर लंबी-लंबी रस्सियों में बोतल टांगकर उनमें ऐसे रंग-बिरंगे फूल आप लगा सकते हैं।

पीतल की बोतलों को आप इस तरह डेकोरेट करके घर के अलग-अलग कॉर्नर में रख सकते हैं।

लाइट्स लगाकर बोतलों के साथ आप अपना घर रोशन कर सकते हैं।

बाहर से बोतलों को डेकोरेट करके उसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स आप लगा सकते हैं।

सिंपल इस तरह से बोतल को डेकोरेट करके भी आप घर के किसी कोने में रख सकते हैं।