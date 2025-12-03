Good Luck लाना है तो घर ले आएं ये 5 चीजें, चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा

नारी डेस्क: आजकल बाजार में वैसे तो घर सजाने के कई सारे खूबसूरत शो पीस मिलते हैं, लेकिन क्यों ना घर की सजावट को बढ़ाने के साथ-साथ अपनी किस्मत को भी चमका लें। जी हां, ऐसे कई सारे मूर्तियां हैं जो गुडलक लेकर आते हैं। ये बाजार में बहुत ही affordable rates में भी मिल जाती हैं । वास्तु शास्त्र में भी मूर्तियों को बेहद शुभ बताया गया है। इन्हें घर में रखने से तरक्की और आर्थिक उन्नति भी होती है। इससे घर में सकारात्मकता आती है और सौभग्य में भी वृद्धि होती है....

कछुआ

फेंगशुई वास्तु के अनुसार कछुआ रखने से घर में धन की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कछुआ भगवान विष्णु का भी रूप है, इसलिए कहते हैं जिस जगह कछुआ होता है, वहां मां लक्ष्मी का भी वास होता है। धन वृद्धि के लिए घर के ड्राइंग रूम में पूर्व और उत्तर दिशा में कछुए की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कछुआ अंदर की ओर जाता हुआ रखना चाहिए।

हाथी की मूर्ति

वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी की प्रतिमा घर में रखना बहुत शुभ माना है। आप अपने घर में हाथी की पीतल या चांदी की मूर्ति रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में चांदी के हाथी की मूर्ति रखने से राहु से संबंधित सभी दोष से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। वहीं चांदी का ठोस हाथी घर में रखने से घर में धन वर्षा होती है।





गाय की मूर्ति

स्नातन धर्म में गाय को पूजा जाता है। वास्तु शास्त्र के नियमों की मानें तो घर में पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखना शुभ होता है। जिस दंपति को बच्चे की चाहत है तो उन्हें पीतल से बनी गाय की मूर्ति घर में रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे संतान सुख मिलता है। वहीं पढ़ाई करने वालों को भी एकाग्रता बढ़ाने के लिए गाय की प्रतिमा रखनी चाहिए।

ऊंट की मूर्ति

वास्तु और फेंगशुई के नियमों के अनुसार घर में ऊंट की मूर्ति रखने से सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है।इसे घर के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में उत्तर-पश्चिम दिशा में रखें। इससे नौकरी और बिजनेस संबंधित सारी समास्याएं दूर हो जाएंगी।

हंस के जोड़े

वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार ग्रेस्ट हाउस में हंस के जोड़ों की मूर्ति रखनी चाहिए। इससे घर की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। अगर शादीशुदा जोड़ों की रिश्तों में तनाव आ रहा है तो अपने बेडरूम में बत्तख के जोड़े की मूर्ति रख सकते हैं। इससे रिश्ते में प्यार बढ़ेगा।

